ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ГРЕЦИИ 1946‒1949

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ГРЕЦИИ 1946-1949 годов, вооружённая борьба за власть в Греции между левыми силами, возглавляемыми ком­му­ни­ста­ми , и королевским правительством, поддерживаемым Великобританией и США.

После оккупации Греции в годы 2-й ми­ро­вой вой­ны армиями фашистского блока освободительную борьбу греческого народа с осени 1941 года возглавил Греческий национально-освободительный фронт (ЭАМ), в котором ведущую роль играли коммунисты. К октябрю 1944 года руководимая им Греческая народно-освободительная армия (ЭЛАС) освободила практически всю территорию страны. Созданный ЭАМ Политический комитет национального освобождения (ПЕЕА) выполнял на территории Греции функции временного правительства. Под его руководством были созданы административные, судебные и правоохранительные органы, проведены выборы в Национальное собрание Греции, приняты многие законы. 4.10.1944 в Греции высадились британские войска. 18.10.1944 в Афины прибыло сформированное в Каире правительство национального единства во главе с Г. Папандреу, в котором большинство мест принадлежало ми­ни­ст­рам из королевского эмигрантского кабинета. Его попытки, опираясь на британские войска, отстранить от управления страной органы власти, созданные греческим Сопротивлением, распустить ЭЛАС и восстановить монархию привели к острому политическому кризису. 3 и 4.12.1944 британские войска расстреляли массовые мирные демонстрации в поддержку ЭАМ в Афинах и Пирее, а 5.12.1944 начали боевые действия против ЭЛАС. Кон­фликт был погашен 12.2.1945. Руководство ЭАМ подписало с новым правительством Греции, которое возглавил генерал Н. Пластирас, Варкизское соглашение 1945, предусматривавшее прекращение огня, отмену военного положения, чистку армии, полиции, государственного аппарата от коллаборационистов, обеспечение демократических свобод и проведение референдума о государственном устройстве Греции. ЭАМ согласился демобилизовать ЭЛАС при одновременном роспуске отрядов правого «Чёрного фронта» и других вооруженных группировок. Однако после роспуска ЭЛАС правые вооруженные формирования распущены не были, в стране началось преследование левых сил, а с осени 1945 отряды «Чёрного фронта» перешли к открытому террору в отношении коммунистов, членов ЭАМ и бывших бойцов ЭЛАС. В ответ ЦК компартии Греции призвал к созданию отрядов самообороны, в горах начали формироваться партизанские отряды. Левые бойкотировали парламентские выборы 31.3.1946 и не признали результатов плебисцита 1.9.1946, по результатам которого в Греции была восстановлена монархия, объявив, что в первом случае избирательные списки, а во втором - результаты голосования были сфальсифицированы. Отказ британского правительства выполнить своё обещание и после парламентских выборов в Греции вывести с её территории войска ещё больше обострил обстановку. 26.10.1946, за день до прибытия в Афины короля Георга II, левые объявили об образовании Демократической армии Греции (ДАГ), которую возглавил коммунист М. Вафиадис, бывший заместитель командующего македонской группировкой ЭЛАС. Эта дата считается началом гражданской войны в Греции.

В конце 1946-47 ДАГ сумела одержать ряд побед над правительственными силами и взять под свой контроль районы на севере и северо-западе страны, а также в центральной части Пелопоннеса и на острове Крит. В марте 1947 британские войска были выведены из Греции, в том же месяце о поддержке греческого правительства заявила администрация США. 20.6.1947 было заключено американо-греческое соглашение, по которому греческому правительству была предоставлена финансовая помощь, направлены военные советники и вооружения (всего из США было доставлено 210 тысяч тонн вооружений, включая танки, самолёты, горную артиллерию). Правящие круги Греции развернули пропагандистскую кампанию, обвинив СССР, Югославию, Албанию и Болгарию во вмешательстве во внутренние дела Греции, и направили в Совет Безопасности ООН соответствующую жалобу, которая, однако, не была принята к рассмотрению. 6.4.1947 правительство СССР в знак протеста отозвало почти весь персонал советского посольства в Афинах во главе с послом. Не сумев нанести поражение ДАГ, греческое правительство в конце 1947 усилило репрессии - были запрещены компартия и ЭАМ, вокруг районов действия ДАГ созданы «мёртвые зоны» (всего было выселено около 800 тысяч человек, в основном крестьян). Весной 1948 начались массовые казни политзаключённых. К лету 1948 греческому правительству удалось существенно укрепить армию, доведя её численность до 300 тысяч человек, и перейти к решительным действиям против повстанцев. В июле 1948 партизанские силы были уничтожены на Крите, в январе 1949 разгромлены отряды ДАГ на Пелопоннесе, в конце августа 1949 нанесено поражение 20-тысячной группировке ДАГ в районе горных массивов Грамос и Вици в Эгейской Македонии (её остатки ушли на территорию Югославии). 9.10.1949 Временное демократическое правительство Греции (образовано повстанцами 23.12.1947) объявило о прекращении сопротивления.

Всего в ходе гражданской войны в Греции погибло около 100 тысяч человек, десятки тысяч человек покинули страну, 700 тысяч человек стали беженцами. Значительная часть населения Эгейской Македонии была насильственно переселена в южные районы Греции и замещена греческим населением из этих районов. После разгрома партизанского движения греческие власти подвергли жестоким преследованиям представителей левых сил. События гражданской войны в Греции накладывали серьёзный отпечаток на политическую жизнь страны вплоть до середины 1970-х годов.

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