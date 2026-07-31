Граждaнская войнa и Реконструкция в США

Граждáнская войнá и Реконстру`кция в США — противостояние между рабовладельческими и свободными штатами в Соединенных Штатах Америки. Гражданская война (1861—1865) и последовавшая за ней Реконструкция в мятежных штатах Юга (1865—1877) явились следствием острого конфликта между северными и южными штатами по вопросу о негритянском рабстве. В конце 1840-х конфликт Севера и Юга резко обострился в связи со спором о распространении раб­ства на территориях, отнятых у Мексики в результате войны 1846—1848. В 1854 противники распространения рабства на вновь присоединяемые территории создали Республикан­скую партию. В 1860 лидер Республиканской партии Авраам Линкольн сумел одержать победу на президентских выборах. Политическое руководство южных штатов заявило, что запрет распространения рабства на новые территории, являвшийся главным требованием победившей партии, для него абсолютно неприемлем, и 4 февраля 1861, за месяц до вступления Линкольна в президентскую должность, провозгласило создание собственного государства. Президентом южной Конфедерации был избран Джефферсон Дэвис, а вице-президентом — Александр Стивенс. Линкольн, вступая в президентскую должность 4 марта 1861, объявил, что его первоочередной задачей является восстановление единства государства (Союза). Примирительная позиция Линкольна не оказала влияния на южан. 12 апреля 1861 войска Конфедерации захватили форт Самтер в г. Чарльстон. Линкольн объявил Юг в состоянии мятежа и призвал в федеральную армию 75 тыс. добровольцев. В США началась Г. в. На этапе 1861—1862 Линкольн и его сторонники ставили целью восстановление единства, а вопрос о судьбе рабства не затрагивали. В течение полутора лет федеральное правительство терпело поражения в сражениях с южанами. С середины 1862 Линкольн переходит к новой стратегии. В главные цели федерального правительства включаются достойное материальное вознаграждение его сторонников и отмена рабства. Первый радикальный закон — гомстед-акт , принятый в мае 1862, был равнозначен запрету распространения рабства на новые территории и предоставлению преимущества в их освоении нижним социальным слоям белого населения. 1 января 1863 была обнародована прокламация об освобождении рабов в мятежных штатах (в четырех рабовладельческих штатах, лояльных федеральному правительству, рабство сохранялось). Этот акт вызвал энтузиазм среди негритянского населения, активно пополнявшего федеральную армию. Она включила в себя 166 негритянских полков, а общее количество чернокожих солдат достигло 186 тыс. Федеральное правительство и северные штаты сумели добиться коренного перелома в военных действиях к середине 1863. Особое значение имело сражение между северянами и южанами под Геттисбергом (штат Пенсильвания) в июне 1863, ставшее главной битвой Г. в. и в военном, и в политическом отношениях. После Геттисберга северяне не уступили конфедератам ни одного крупного сражения. В ноябре 1863, открывая мемориал в память о погибших, Линкольн произнес знаменитую «геттисбергскую речь». Президент впервые заявил, что в стране идет «великая Гражданская война», целью которой было испытание на прочность демократического эксперимента, начатого в конце XVIII в., особенно той великой идеи, что «все люди сотворены равными». Осенью 1864 А. Линкольн и Республикан­ская партия одержали новую победу на президентских выборах. Успех они расценивали как мандат на полную отмену в США негритянского раб­ства. В январе 1865 Конгресс США рассмотрел и одобрил 13-ю поправку к федеральной Конституции, полностью запрещавшую рабство в США. В январе—марте 1865 федеральная армия заняла Южн. и Сев. Каролину — главный оплот мятежников. 2 апреля пал Ричмонд — столица южной Конфедерации. Приближение полной капитуляции Юга было омрачено гибелью А. Линкольна. 14 апреля во время спектакля в одном из вашингтонских театров он был смертельно ранен актером Джоном Бутом, поклонником мятежников. Президент скончался на следующий день. Рабовладельческие штаты капитулировали 26 апреля. Потери Севера в Г. в. убитыми и умершими от ран и болезней составили 360 тыс. человек, а Юга — 250 тыс. Главным итогом войны явилось полное уничтожение рабства — всего получили освобождение около 4 млн чернокожих рабов. Было сохранено государственное единство США, которое более никогда не подвергалось испытанию. Завершение Г. в. сопровождалось периодом Реконструкции (1865—1877), т. е. преобразования бывших мятежных штатов Юга на либерально-капиталистической основе. Новый президент Э. Джонсон, занявший этот пост после гибели А. Линкольна, в отношении южных штатов быстро перешел к консервативно-реставрационной стратегии. Своими указами он возвратил бывшим плантаторам земли и имущество , конфискованные во время Г. в., объявил широкую амнистию мятежникам. В 1866 Конгресс США, в котором возобладали радикальные республиканцы, принял 14-ю поправку к федеральной Конституции, уравнивавшую негров в гражданских правах с белыми. Президент высказал отрицательное отношение к поправке, дав южанам недвусмысленный совет отвергнуть ее. Десять из одиннадцати бывших мятежных штатов последовали совету, что оказалось достаточным для отклонения поправки. Осенью 1866 во время промежуточных выборов в Конгресс радикальные республиканцы и примкнувшие к ним умеренные республиканцы добились убедительной победы, в результате чего обладали более чем двумя третями голосов в обеих палатах. 2 марта 1867 Конгресс принял закон о Реконструкции, отвергнуть который Джонсон был не в состоянии. Его вето было успешно преодолено. По закону, десять южных штатов, отказавшихся ратифицировать 14-ю поправку, разделялись на пять военных округов, каждый во главе с федеральным генералом. Во время чрезвычайного управления южные штаты были обязаны ратифицировать 14-ю поправку, одобрить для себя новые конституции, которые бы наделили негров избирательными правами, выполнить ряд других условий. После этого Конгресс соглашался предоставить им равные права в федерации. В течение двух лет Конгресс последовательно осуществлял на Юге политику радикальной Реконструкции. В системе высшей государ­ственной власти его главным противником оставался президент страны, в отношении которого законодатели попытались использовать импичмент (отстранение от должности). В феврале 1868 палата представителей 126 голосами против 47 высказалась в пользу импичмента. В сенате для отстранения Джонсона от должности не хватило одного голоса (35 голосов за, 19 против). Тем не менее, процедура импичмента нанесла сокрушительный удар по Джонсону: он был деморализован и противодействовать Конгрессу более не мог. На президентских выборах 1868 республиканцы выдвинули кандидатом в президенты генерала У. Гранта, который и стал главой государства. Режим чрезвычайного ­управления, введенный Республиканской партией и Конгрессом в южных штатах, сопровождался принятием ряда уникальных для американской истории радикально-демократических мер. В 1867—1868 в 10 подвластных Конгрессу США южных штатах были проведены конституционные конвенты, во время выборов в которые несколько сотен тысяч нелояльных белых южан были поражены в избирательных правах, зато правом голоса были наделены все взрослые чернокожие мужчины. В результате количество черных избирателей существенно превысило число белых — 735 тыс. против 635 тыс. Новые конституции 10 штатов не только наделили негров равными с белыми гражданскими правами, но и предоставили им равные политические права. В 1869 Конгресс США одобрил 15-ю поправку к федеральной Конституции, запрещавшую лишение избирательного права по цвету кожи (ратифицирована необходимым большинством штатов в 1870). По мере одобрения 10 штатами новых конституций они восстанавливались в правах, и чрезвычайный режим в них отменялся. В начале 1870-х на Юге обозначились реставрационные тенденции. Южане не пытались отменить новые конституции, как и отнять у негров приобретенную ими собственность, лишить их формальных прав на свободу передвижения или доступа к школьному образованию. Они создавали механизмы ограничения прав негров, которые с юридической точки зрения не противоречили Конституции США. Во всех южных штатах стали одобряться избирательные нормы, согласно которым для получения права голоса необходимо было заплатить специальный налог и сдать экзамен на грамотность . Так называемые «дедушкины поправки» сохранили избирательное право за теми, кто обладал им до 1 января 1867, и их потомками. В течение короткого периода при помощи подобных процедур от участия в выборах были отстранены 90 % чернокожих избирателей. В 1876—1877 Республиканская партия пошла на прямую сделку с Демократической партией, означавшую прекращение политики Реконструкции (среди избирателей этой партии было много южан). На президентских выборах 1876 в ходе соперничества между республиканцем Р. Хейсом и демократом С. Тилденом чаша весов впервые с 1860 склонилась в пользу лидера Демократической партии. Без учета результатов выборов в четырех штатах — Флорида, Луизиана, Южн. Каролина и Орегон, носивших спорный характер и подлежавших перепроверке, у Тилдена было 184 голоса выборщиков, у Хейса — 165. Кандидату от демократов, чтобы стать президентом, достаточно было получить один из оставшихся 20 голосов выборщиков. Хейсу для победы нужна была поддержка всех без исключения выборщиков от спорных штатов. Чтобы разобраться в нарушениях избирательной процедуры, была создана федеральная комиссия , включившая по пять представителей от сената, палаты представителей и Верховного суда США. В феврале 1877 комиссия пришла к решению присудить все 20 спорных голосов выборщиков кандидату от Республиканской партии. Решению комиссии предшествовало соглашение лидеров республиканцев и демократов о том, что Хейс в награду за президентскую должность без промедления отзовет войска федерального правительства из Флориды, Луизианы, Южной Каролины, где еще не было объявлено об окончании Реконструкции, и передаст контроль над распределением федеральных должностей на Юге демократам, выделит субсидии на развитие там экономики и строительство железных дорог. В течение 1877 Хейс выполнил главные требования демократов. Наградой республиканцам стало сохранение их политической власти на федеральном уровне. Лит.: Куропятник Г. П. Гражданская война в Северной Америке. М., 2009; Согрин В. В. Исторический опыт США. М., 2010; Cook R. Civil War America. Making a Nation. 1848—1877. New York, 2003; Foner E. Reconstruction. America’s Unfinished Revolution. 1863—1877. New York, 1988.