ГРАВИРОВАНИЕ
ГРАВИРОВАНИЕ (немецкий gravieren, от французского graver - вырезать на чём-либо), вырезание изображений, орнаментов, надписей на поверхности твёрдых материалов - металла, дерева, камня, стекла, пластиков.
Гравирование производится резцами и другими инструментами (на металле и стекле - также травлением), возможно применение гравировально-фрезерных приспособлений и лазерного луча. Может создавать как углублённый, так и выпуклый (рельефный) рисунок. Используется при изготовлении печатных форм для гравюры, переносе рисунка на ткань, обои и др., при отделке скульптуры малых форм, ювелирных украшений, парадного оружия, доспехов (изделия оружейных мастерских Милана, Нюрнберга, Аугсбурга эпох Возрождения и барокко, Оружейной палаты Московского Кремля и др.). Широкое распространение получило гравирование на поверхности изделий из стекла, хрусталя (классические образцы гравирования на стекле - чешские кубки эпохи барокко). Традиционные мотивы гравирования - орнаментальный декор, гротески и гербы, пейзажи и портреты. В народном искусстве распространено гравирование на металле (Германия, Дагестан) и на кости (бытовые и охотничьи сцены из жизни эскимосов Гренландии, Канады, Чукотки).
Иллюстрации:
Гравирование. Кувшин. Серебро. Ок. 1860. Соединённые Штаты Америки. Частное собрание (США). Архив БРЭ;
Гравирование. Бокал. Стекло. 1782. Голландия. Рейксмюсеум (Амстердам). Архив БРЭ.