ГРАВИРОВАНИЕ

ГРАВИРОВАНИЕ (немецкий gravieren, от французского graver - вырезать на чём-либо), вырезание изображений, орнаментов, надписей на поверхности твёрдых материалов - металла, дерева, камня, стекла, пластиков.

Гравирование производится резцами и другими инструментами (на металле и стекле - также травлением), возможно применение гравировально-фрезерных приспособлений и лазерного луча. Может создавать как углублённый, так и выпуклый (рельефный) рисунок. Используется при изготовлении печатных форм для гравюры, переносе рисунка на ткань, обои и др., при отделке скульптуры малых форм, ювелирных украшений, парадного оружия, доспехов (изделия оружейных мастерских Милана, Нюрнберга, Аугсбурга эпох Воз­ро­ж­де­ния и барокко, Ору­жей­ной па­ла­ты Московского Крем­ля и др.). Широкое распространение получило гравирование на поверхности изделий из стекла, хрусталя (классические образцы гравирования на стекле - чешские кубки эпохи барокко). Традиционные мотивы гравирования - орнаментальный декор, гротески и гербы, пейзажи и портреты. В народном искусстве распространено гравирование на металле (Германия, Дагестан) и на кости (бытовые и охотничьи сцены из жизни эскимосов Гренландии, Канады, Чукотки).

Иллюстрации:

Гра­ви­ро­ва­ние. Кув­шин. Се­ре­бро. Ок. 1860. Сое­ди­нён­ные Шта­ты Аме­ри­ки. Част­ное соб­ра­ние (США). Архив БРЭ;

Гра­ви­ро­ва­ние. Бо­кал. Стекло. 1782. Гол­лан­дия. Рейкс­мю­се­ум (Ам­стер­дам). Архив БРЭ.

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