ГРАТТИЙ ФАЛИСК На чтение: 1 минута

ГРАТТИЙ ФАЛИСК (лат. Gratius Faliscus) - римский поэт времени Августа, автор поэмы «Кинегетика».

О Граттии Фалиске упоминает Овидий в «Письмах с Понта» (IV, 16, 34); возможно, ссылки на него встречаются несколько раз у Манилия , но из-за их расплывчатости мы не можем утверждать это наверняка. Вернсдорф утверждал, что судя по имени, он был рабом или вольноотпущенником.

Граттию принадлежала поэма «О псовой охоте» («Кинегетика», Cynegetica), от которой сохранился 541 гекзаметр (рукопись датируется 800-ми гг.). В поэме автор описывает подготовку к охоте, охотничье снаряжение и оружие (сети, тенета, ловушки, дротики, копья и пр.), различные породы лошадей и собак, останавливаясь на их достоинствах для охоты. Граттий подчеркивает роль охоты в развитии человечества. В «Кинегетике» чувствуется явное влияние Вергилия и Горация . Возможно, что Граттий Фалиск воспользовался в качестве образца недошедшей до нас поэмой эллинистического времени (например, Деркила Аркадского или Гагнона Беотийского), а его поэма, в свою очередь, стала образцом для Оппиана и Немезиана. Любопытно, что оба этих автора утверждали, что они являются первопроходцами на этой тропе; это показывает, что поэма Граттия Фалиска была быстро забыта.

Сочинения :

Minor Latin Poets / Duff J. W., Duff A. M. Vol. I. L., 1935. (Loeb Classical Library).