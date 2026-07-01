ГРАТТАН (Grattan) Генри
Ирландский политический деятель.
По окончании Тринити-колледжа в Дублине (1772) получил право заниматься адвокатской практикой. В дек. 1775 избран депутатом Палаты общин ирл. парламента, где зарекомендовал себя блестящим оратором. Деятельность Г., возглавившего «партию патриотов», способствовала принятию брит. правительством в 1779–80 решений об отмене ограничений для ирл. торговли и пром-сти и предоставлению Ирландии в 1782 парламентской автономии – независимости от Великобритании в законодат. сфере. Г. выступал за эмансипацию католиков, в 1793 добился для них права участия в выборах (запрет на избрание католиков в парламент сохранялся). В мае 1797 в условиях кризиса ирл. либерально-патриотич. оппозиции сложил с себя депутатские полномочия. В 1800 активно выступал против заключения унии с Великобританией (см. Англо-ирландская уния 1801), предусматривавшей в т. ч. ликвидацию ирл. парламента. В 1805–20 чл. Палаты общин брит. парламента, где примыкал к вигам и добивался эмансипации католиков.
Автор статьи: Полякова Е. Ю.