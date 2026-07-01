ГРАТТАН (Grattan) Генри

Ирландский по­ли­тический дея­тель.

По окон­ча­нии Три­ни­ти-кол­лед­жа в Дуб­ли­не (1772) по­лу­чил пра­во за­ни­мать­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. В дек. 1775 из­бран де­пу­та­том Па­ла­ты об­щин ирл. пар­ла­мен­та, где за­ре­ко­мен­до­вал се­бя бле­стя­щим ора­то­ром. Дея­тель­ность Г., воз­гла­вив­ше­го «пар­тию пат­рио­тов», спо­соб­ст­во­ва­ла при­ня­тию брит. пра­ви­тель­ст­вом в 1779–80 ре­ше­ний об от­ме­не ог­ра­ни­че­ний для ирл. тор­гов­ли и пром-сти и пре­дос­тав­ле­нию Ир­лан­дии в 1782 пар­ла­мент­ской ав­то­но­мии – не­за­ви­си­мо­сти от Ве­ли­ко­бри­та­нии в за­ко­но­дат. сфе­ре. Г. вы­сту­пал за эман­си­па­цию ка­то­ли­ков, в 1793 до­бил­ся для них пра­ва уча­стия в вы­бо­рах (за­прет на из­бра­ние ка­то­ли­ков в пар­ла­мент со­хра­нял­ся). В мае 1797 в ус­ло­ви­ях кри­зи­са ирл. ли­бе­раль­но-пат­рио­тич. оп­по­зи­ции сло­жил с се­бя де­пу­тат­ские пол­но­мо­чия. В 1800 ак­тив­но вы­сту­пал про­тив за­клю­че­ния унии с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (см. Анг­ло-ир­ланд­ская уния 1801), пре­ду­смат­ри­вав­шей в т. ч. ли­к­ви­да­цию ирл. пар­ла­мен­та. В 1805–20 чл. Па­ла­ты об­щин брит. пар­ла­мен­та, где при­мы­кал к ви­гам и до­би­вал­ся эман­си­па­ции ка­то­ли­ков.

Автор статьи: По­ля­ко­ва Е. Ю.