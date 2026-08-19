Грaттан (англ. Grattan), Генри (03.07.1746, Дублин ‒ 04.06.1820, Лондон)

Грáттан (англ. Grattan), Генри (03.07.1746, Дублин — 04.06.1820, Лондон) — ирландский и британ­ский политик. Родился в англо-ирландской протестантской семье. Отец его был видным юристом и парламентарием. Г. окончил в Дублине Тринити-колледж (1767). В 1772 стал адвокатом. Сблизился с Г. Флудом, выступая вместе с последним за расширение прав Ирландии. В 1775 избран в парламент , где вскоре стал признанным оратором и лидером националистически настроенных депутатов. Воспользовавшись Войной за независимость в Северной Америке 1775—1783, Г., Флитвуд и их сторонники добились отмены всех ограничений для ирландской торговли, признания права ирландского парламента принимать законы на территории Ирландии, права ирландским католикам служить в армии, владеть собственностью, заседать в судах, поступать в университеты, участвовать в местных и парламентских выборах. Г., в отличие от Флитвуда, считал, что католики должны получить право занимать государственные должности и избираться в парламент . Сложил свои депутатские полномочия в 1797, когда не смог провести законопроект о полной эмансипации католиков. В 1800 вновь избран депутатом ирландского парламента. Решительно выступал против идеи унии между Англией и Ирландией. Осуществление унии привело к ликвидации ирландского парламента. С 1805 и до конца жизни Г. постоянно избирался членом палаты общин британского парламента от партии вигов, где неизменно выступал за расширение прав Ирландии и эмансипацию католиков. Лит.: McDowell R. B. Grattan: A Life. Dublin, 2001.