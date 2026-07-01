ГРАССО Иоанн

Имперский нотарий в Отранто.

Затем (1236-1250) нотарий имп. Фридриха II Штауфена, антикизирующий (грекоязычный) поэт и писатель-полемист. Ученик и друг Николая (Нектария) Отрантского, игум. правосл . греч. мон-ря в Казоле (близ Отранто). В 1232 г. сопровождал (вероятно, с ведома императора) своего наставника в Рим для участия в собеседовании с кардиналами по вопросу о каноничности греч. обряда крещения. Сохранились отрывки сочинения Г., посвященного этому событию и написанного с правосл. позиций, в переводе на церковнослав. язык в среднеболг. списке посл. трети XIV в. (БАН. 12.7.31 / Калужниц. 28), обнаруженном в нач. 90-х гг. XX в. А. А. Туриловым и атрибутированном Е. М. Ломизе (греч. текст сочинения Г. до наст. времени остается неразысканным, он не может быть отождествлен с опубликованным фрагментом греч. антилат. сочинения XIII в.- см.: Giannelli О. Un documento sconosciuto della polemica fra Greci e Latini intorno alla formula battestimale // OCP. 1944. Vol. 10. P. 150-167). Уцелевшая часть текста начинается, как можно судить из содержания, с обращения италийских греков к императору с просьбой защитить их от стремлений Папского престола запретить крещение по правосл. обряду. Далее сообщается о послании Фридриха II к папе Григорию IX по этому вопросу и последнего к архиеп. г. Бари («Варейскому») Марино Филаньери (не названному здесь по имени) о согласии на приезд в Рим греч. делегации из его епархии для рассмотрения соответствия правосл. обряда лат. нормам. Затем следует рассказ об избрании представителем греч. общины Николая (Нектария) (и попутно упом. имя автора в 1-м лице), о его приеме в Риме папой и подробное изложение (с элементами диалога) казольским игуменом перед папой и кардиналами сути правосл. обряда крещения, затрагивающее попутно вопрос Filioque. Текст в дошедшем списке обрывается на обсуждении, употребляется ли 3-е лицо в формуле крещения.

Исторические издания:

Турилов А. А., Ломизе Е. М. Неизвестный памятник греко-лат. полемики XIII в. в болг. рукописи XIV в.: (Отрывки соч. Иоанна Грассо о собеседовании Николая-Нектария Отрантского с римским папой) // Визант. очерки. М., 1996. С. 245-257.

Автор статьи: Турилов А.А.