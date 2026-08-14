ГРАСС (Grass) Гюнтер (Гюнтер Вильгельм)
Немецкий писатель, художник.
Родился в мелкобуржуазной немецко-кашубской семье. Жизнь в Данциге на границе двух нац. культур во многом определила тематич. спектр его творчества. Во время 2-й мировой войны воевал на Вост. фронте, был ранен, находился в амер. плену (до 1946). После войны работал каменотёсом, играл в джазовой группе. В 1946–52 учился в Худож. академии в Дюссельдорфе. С 1953 в Берлине. Начал творч. путь как скульптор, график, поэт и автор абсурдистских пьес, с 1958 сконцентрировался на прозе. Участник «Группы 47». Творчество Г., связанное с традициями нем. барочной прозы (Х. фон Гриммельсхаузен), отличает яркая жизненность образов, преобладание гротесково-сатирич. манеры, смешение разнородных стилей; социально-критич. мотивы нередко трактованы в апокалиптич. духе. Известность Г. принесли его первые прозаич. произведения, составившие, по определению автора, «Данцигскую трилогию»: плутовской роман «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959, рус. пер. 1997; экранизация Ф. Шлёндорфа, 1979), повесть «Кошка и мышь» («Katz und Maus», 1961, рус. пер. 1968), роман «Собачьи годы» («Hundejahre», 1963, рус. пер. 1996), в которых ставится проблема осознания историч. вины Германии. Современность сквозь призму недавнего прошлого Г. осмысляет в романе «Под местным наркозом» («Örtlich betäubt», 1969, рус. пер. 1985). Повесть «Встреча в Тельгте» («Das Treffen in Telgte», 1979, рус. пер. 1985) затрагивает важную для поэтики Г. тему лит. игры и авторской маски. Альтернативная интерпретация историч. процесса и пессимистич. прогноз дальнейшего развития человечества даны в романах «Камбала» («Der Butt», 1977), «Крысиха» («Die Rä ttin», 1986), «Головорождённые, или Немцы вымирают» («Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus», 1980, рус. пер. 1997). В центре повести «Крик жерлянки» («Unkenrufe», 1992, рус. пер. 1997) и романа «Долгий разговор» (букв. – «Широкое поле», «Ein weites Feld», 1995) – тема воссоединения Германии. Роман «Моё столетие» («Mein Jahrhundert», 1999, рус. пер. 2001) оригинален по форме: образ 20-го столетия воссоздан в ста историях, каждая из которых имеет собств. рассказчика. В романе-эссе «Траектория краба» («Im Krebsgang», 2002, рус. пер. 2002) Г., повествуя об эпизоде 2-й мировой войны (потопление нем. лайнера сов. подлодкой), затрагивает тему потерь, понесённых нем. народом. Нобелевская пр. (1999).
Сочинения:
In Kupfer, auf Stein: das grafische Werk. Gött., 1994;
Собр. соч.: В 4 т. Хар., 1997;
Fundsachen für Nichtleser. Gött., 1997; Letzte Tänze. Gött., 2003.
Автор статьи: Добряшкина А.