ГРАСИАН-И-МОРАЛЕС БАЛЬТАСАР

ГРАСИАН-И-МОРАЛЕС БАЛЬТАСАР - испанский пи­са­тель , фи­ло­соф.

Получил образование в иезуитских коллегиях Толедо, Калатаюда и Сарагосы (1616-1627 годы); рукоположен в 1627 году. Служил в коллегиях Арагона и Валенсии, исполнял обязанности вице-ректора коллегии в Тарасоне (1642-1644 годы). Литературные дебюты (1620-1624 годы) - некрологи в характерном для раннего Грасиан-и-Моралеса панегирико-дидактическом жанре. Все сочинения Грасиан-и-Моралеса, кроме единственного в его наследии религиозного трактата «Размышление о причастии» («El comulgatorio», 1655 год), публиковались анонимно. В трактате «Герой» («El Нéroe», 1637 год, русский перевод под названием «Ирой» - 1792 год), полемичном по отношению к «Государю» Н. Макиавелли, отражено представление Грасиан-и-Моралеса об идеале хри­сти­ан­ско­го правителя. Начиная с назидательного панегирика «Политик Фернандо...» («El politico Don Fernando el catolico», 1640 год) в его сочинениях усиливаются сатирическое начало и пессимистический взгляд на мир. Отмеченный стилевой изысканностью трактат «Благоразумный» («El discreto», 1646 год) написан в духе «Придворного» Б. Кастильоне. Книга «Карманный оракул, или Искусство быть благоразумным» («Orâculo manual у arte de prudencia», 1647 год, русский перевод под названием «Придворный человек» - 1739) - собрание 300 афоризмов, правил житейской мудрости, иллюстрирующих антиномию «воли» (природы) и «разума» (духа). Наиболее известное из теоретических сочинений Грасиан-и-Моралеса - риторический трактат «Остроумие, или Искусство изощрённого ума» («Agudeza у arte de ingenio», 1642 год), содержащий развёрнутую теорию барочной метафоры и разграничивающий противоборствующие направления в испанском барокко- консептизм и культеранизм; впервые в истории эстетической мысли Грасиан-и-Моралес выдвигает вкус (gusto) в качестве критерия оценки произведения. Философский роман «Критикон» («El criticon», т. 1 -3, 1651-1657 годы) опирается на традиции плутовского и рыцарского романов, а также античной и византийский прозы. Гармония природы противопоставлена в романе несовершенству социума; аллегорическое мореплавание к Острову Бессмертия вписывается в христианскую традицию поисков «Града Небесного». Сочинения Грасиан-и-Моралеса оказали влияние на Ф. де Ларошфуко, Ж. Ж. Руссо, Вольтера, Д. Дефо, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра и др.

Сочинения:

Ост­ро­умие, или Ис­кус­ст­во изо­щрен­но­го ума // Ис­пан­ская эс­те­ти­ка: Ре­нес­санс. Ба­рок­ко. Про­све­ще­ние. М., 1977;

Кар­ман­ный ора­кул. Кри­ти­кон. М., 1984; Obras completas. Мadrid, 2001.