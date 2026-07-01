ГРАППЕЛЛИ СТЕФАН

ГРАППЕЛЛИ СТЕФАН - французский джа­зо­вый скри­пач .

В 1924–1928 годы учил­ся в Па­риж­ской консерватории. С 1927 года иг­рал в джа­зо­вых ан­самб­лях. Из­вест­ность Граппелли при­нес­ли вы­сту­п­ле­ния в со­ста­ве па­риж­ско­го квин­те­та «Хот клуб де Франс» (1934–1939 годы), ко­то­рым он ру­ко­во­дил вме­сте с цы­ган­ским ги­та­ри­стом Джан­го Рейн­хард­том. В 1939–1946 годы жил в Лон­до­не. В 1950–1990-е годы ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вал в Ев­ро­пе и США, в 1969 году с ус­пе­хом вы­сту­пил на Нью­порт­ском джа­зо­вом фес­ти­ва­ле. Сре­ди мно­го­численных ау­дио­за­пи­сей Граппелли (с 1934 года) осо­бый ин­те­рес пред­став­ля­ют три аль­бо­ма в ан­самб­ле с И. Ме­ну­хи­ным (1973, 1975, 1977). Изы­скан­ное искусство Г.раппелли, спо­соб­ст­во­вав­шее ут­вер­жде­нию скрип­ки в ка­че­ст­ве джа­зо­во­го ин­ст­ру­мен­та , по­лу­чи­ло про­дол­же­ние в твор­че­ст­ве Ж. Л. Пон­ти и Д. Ло­к­ву­да.