ГРАППЕЛЛИ СТЕФАН
ГРАППЕЛЛИ СТЕФАН - французский джазовый скрипач.
В 1924–1928 годы учился в Парижской консерватории. С 1927 года играл в джазовых ансамблях. Известность Граппелли принесли выступления в составе парижского квинтета «Хот клуб де Франс» (1934–1939 годы), которым он руководил вместе с цыганским гитаристом Джанго Рейнхардтом. В 1939–1946 годы жил в Лондоне. В 1950–1990-е годы активно гастролировал в Европе и США, в 1969 году с успехом выступил на Ньюпортском джазовом фестивале. Среди многочисленных аудиозаписей Граппелли (с 1934 года) особый интерес представляют три альбома в ансамбле с И. Менухиным (1973, 1975, 1977). Изысканное искусство Г.раппелли, способствовавшее утверждению скрипки в качестве джазового инструмента, получило продолжение в творчестве Ж. Л. Понти и Д. Локвуда.