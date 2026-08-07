Гранвела (исп. Granvela, фр. Granvelle), Антуан Перрено де

Гранве`ла (исп. Granvela, фр. Granvelle), Антуан Перрено де (20.08.1517, Безансон, Франция — 21.09.1586, Мадрид) — политический и церковный деятель, дипломат на службе Испанской монархии. Выходец из знатного бургундского рода, сын советника Карла V Н. Перрено де Гранвелы. С 1540 епископ Аррасский, с 1560 архиепископ Мехеленский, с 1561 кардинал , с 1584 архиепископ Безансонский. Секретарь и советник Карла V и Филиппа II, особенно по вопросам внешней политики. Некоторое время Г. представлял Карла V на Тридентском соборе, вел переговоры при заключении мира со Шмалькальденским союзом (1547) и Пассауского мира, а также условий брака принца Филиппа и Марии Тюдор. В 1559 сыграл важную роль в заключении мира в Като-Камбрези, завершившего Итальянские войны. В 1559—1564, возглавляя консульту — совет при правительнице Нидерландов Маргарите Пармской, фактически управлял страной. Его происпанская и прокатолическая политика вызвала в Нидерландах широкое недовольство, переросшее затем в освободительную борьбу против Испании (см. Нидерландская революция XVI в.), и Филипп II после протестов нидерландской знати перевел его на службу в Италию (о чем впоследствии жалел). В Италии Г. участвовал в подготовке морской войны с турками, завершившейся победой при Лепанто. В 1571—1575 — вице-король Неаполя, затем возглавлял Совет по делам Италии, сыграл важную роль в подготовке династической унии между Испанией и Португалией, а в 1580—1581 во время поездки Филиппа II в Португалию фактически исполнял в Испании функции регента. Выдающийся меценат, Г. собрал великолепную библиотеку и коллекцию живописи, покровительствовал Тициану и скульптору П. Леони, открыл для европейских дворов талант Антониса Мора; секретарем Г. некоторое время был выдающийся нидерландский гуманист Юст Липсий. Ист.: Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565—1586 / Ed. E. Puollet. Vol. 1—12. Bruxelles, 1877—1896. Papiers d’état du cardinal de Granvelle, d’après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon / Ed. Ch. Weiss. Vol. 1—8. Paris, 1841—1852. Лит.: Durme M. van. Antoon Perrenot, Bisschop van Atrecht, Kardinaal van Granvelle, Minister van Karel V en van Filips II (1517—1586). Brussel, 1953; Durme M. Van. El cardenal Granvela (1517—1586): imperio y revo­lución bajo Carlos V y Felipe II. Barcelona, 1957; Jonnekin G. Le Cardinal de Granvelle: un destin européen au XVIe siècle. Dole, [1989]; Legnani M. Antonio Perrenot de Granvelle: politica e diplomazia al servizio dell’impero spagnolo, 1517—1586. Milano, 2013; Rodríguez Gutiérrez de Ceballos A. El cardenal Granvela, gestor y mentor artístico de Felipe II // Felipe II y las artes: Actas del Congreso Internacional 9—12 diciembre 1998. Madrid, 2000. P. 149—160.