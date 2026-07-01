Грантовский, Эдвин Арвидович (16.02.1932, Москва ‒ 28.06.1995, Москва)

Гранто`вский, Эдвин Арвидович (16.02.1932, Москва — 28.06.1995, Москва) — известный советский и российский востоковед, иранист и скифолог латвийского происхождения. Доктор исторических наук; с 1995 и до конца жизни — сотрудник Института востоковедения Россий­ской академии наук. Автор более ста работ, в том числе нескольких монографий, по древнеиранской ономастике, исторической географии древнего Ирана, дописьменной истории и мифологии ариев и иранцев, скифологии. Разработал методику комплексного анализа археологических, лингвистических, этнографических и письменных источников, ономастики и топонимики. Исследовал пути заселения иранцами территории современного Ирана, социальную структуру скифского общества, хронологию Мидии, античную историографическую традицию. Соч.: Индо-иранские касты у скифов. М., 1960; Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970 (2-е изд, испр. и доп. — М., 2007); Иран и границы Ахеменидов. М., 1998; От Скифии до Индии (загадки истории древних ариев). М., 1974 (совместно с Г. М. Бонгардом-Левиным); От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история . М., 1983 (совместно с Г. М. Бонгардом-Левиным) (2-е изд. — СПб., 2001). Лит.: Dandamayev M. Grantovskiĭ // Encyclopedia Iranica. 2002. XI. 2. Л. С. Баюн,