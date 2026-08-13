ГРАНТ УИЛИСС СИМПСОН На чтение: 1 минута

ГРАНТ УЛИСС СИМПСОН (Хайрам, Grant) - американский государственный и военный деятель, 18-й пре­зи­дент США.

Из бедной семьи шотландского происхождения. В 1843 году окончил Военную академию в Уэст-Пойнте. Участвовал в войне США против Мексики 1846-1848. В 1854 году уволился с военной службы, занимался фермерством. С началом Гражданской войны в США 1861-1865 вступил добровольцем в армию северян, назначен командиром 21-го Иллинойсского полка волонтёров. С августа 1861 года бригадный генерал; с марта 1864 генерал-лейтенант сухопутных сил, главнокомандующий всеми федеральными армиями. Успешное руководство Гранта военными действиями способствовало разгрому главных сил южан в штате Виргиния и их ка­пи­ту­ля­ции при Аппоматтоксе (09.04.1865). В 1866 году присвоено звание генерал армии. В 1867 году военный министр. В 1869-1877 годы президент США (выдвинут Республиканской партией США). Во внутренней политике, в частности в вопросах Реконструкции Юга США, поддерживал политический курс умеренных кругов радикальных республиканцев. Являлся сторонником предоставления избирательных прав неграм, но противником наделения бывших рабов землёй. Непоследовательная политика Гранта сыграла определённую роль в падении республиканских правительств на Юге и в приходе там к власти бывших рабовладельцев. В годы президентства Гранта происходили многочисленные биржевые спекуляции, широкое распространение получила коррупция. После ухода с поста президента пытался заниматься предпринимательской деятельностью, писал мемуары. Портрет Гранта изображён на 50-долларовой банкноте США.

Сочинения:

Memoirs and selected letters. N. Y., 1990.