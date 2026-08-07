Гранстрем, Евгения Эдуардовна

Гранстре`м, Евгения Эдуардовна (07.07.1911, Санкт-Петербург — 15.03.1991, Ленинград ) — специалист по греческой и славянской палеографии, эллинист, славист. Ее дед — известный петербургский издатель детской и юношеской литературы, отец — хирург, профессор Военно-медицинской академии, мать — врач, работала вместе с И. П. Павловым. В 1916—1926 семья жила в Саратове. После возвращения в Ленинград Г. училась на английском отделении ЛИФЛИ, который окончила в 1932. В 1934 становится сотрудником Отдела рукописей ГПБ. Осенью 1935 поступает в аспирантуру ПБ по специальности «греческая палеография»; ее научный руководитель — В. Н. Бенешевич, после ареста которого 27 ноября 1937 эти его обязанности взяли на себя П. В. Ернштедт и О. А. Добиаш-Рождественская. В годы блокады остается на своем рабочем месте, принимая участие в сохранении находившихся в ПБ книжных и документальных фондов. 20 ноября 1943 назначена заведующим архивом библиотеки, разрабатывает новую систему описания и изучения его материалов. Оставила эти обязанности 1 мая 1947. В 1945 рукописные фонды ГПБ возвращаются в Ленинград; Г. активно трудится над их реэвакуацией. С 1946 продолжает вести свою работу ученого-хранителя греческих рукописей. Научную деятельность Г. можно разделить на несколько основных направлений. Прежде всего — это каталогизация греческих рукописей IV—XV вв. ГПБ, а также других ленинградских хранилищ. Опираясь на предшествующий опыт изучения и описания того громадного фонда греческих рукописей, который формируется в Санкт-Петербурге/Ленинграде в XIX — 1-й половине XX в., на успехи греческой палеографии и кодикологии 1920—1950-х, она создает систему описания рукописного материала, в наибольшей мере соответствующую поставленной задаче. Результатом ее многолетней работы становится «Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ», куда вошли 600 грече­ских рукописей византийского периода греческой письменности. Этот огромный труд вышел в свет в 1959—1971 в виде 10 публикаций в «Византийском временнике», а в наши дни явился основой при создании «Каталога греческих рукописей Российской Национальной библиотеки» (СПб., 2014; электронная версия). Другим направлением в изучении греческой рукописной коллекции ГПБ стало исследование маюскульных рукописей (IV—X вв.). До открытия на Синае в 1975 громадного фонда греческих, славянских, латинских, грузинских, арабских и других фрагментов преимущественно IV—XI вв. греческое собрание маюскульных манускриптов Публичной библиотеки являлось одним из самых важных и многочисленных (около 150 единиц). Это обстоятель­ство позволило Г. заняться такими серьезными темами, как палеография греческого унциала или влияние византийского маюскула на происхождение и развитие кириллического письма. Под влиянием тех материалов, которые находились в ГПБ, сформировался еще один специальный интерес Г. — к вопросу о происхождении и первоначальном периоде истории греческого минускула, собственно византийского книжного письма, возникшего во 2-й половине VIII в. и на протяжении IX и X столетий завоевавшего культуру Вост. Средиземноморья. Исследование Порфирьевского Четвероевангелия 835, ряда других выдающихся кодексов IX — начала X в. позволило ей создать такой капитальный труд, каким явилась статья «К вопросу о византий­ском минускуле» (Византийский временник. Т. XIII. 1958. С. 222—245). Важнейшим вкладом в развитие греческой кодикологии 2-й половины XX в. оказались работы Г., по­священные греческим и славянским палимпсестам. Благодаря сотрудничеству с ленинградским фотографом Д. П. Эрастовым, Г. в 1960-х создала целую программу изучения палимпсестов рукописной коллекции ГПБ, явившись на новом этапе развития греческой и славянской кодикологии пионером исследования такого рода материала. Придавая исключительное значение истории греческой культуры на русской почве, Г. становится одним из выдающихся исследователей славянских рукописей, крупнейшим авторитетом в области славяно-русской палеографии. В 1969 на филологическом факультете ЛГУ Г. защитила докторскую диссертацию «Греческие средневековые рукописи ленинградских хранилищ и проблемы истории письма и книги в Византии» (официальные оппоненты Н. В. Пигулевская, Д. С. Лихачев, Н. А. Мещерский). Как всякий большой ученый, Г. создала свою школу греческой кодикологии, объединив своих учеников (среди них — И. Н. Лебедева, З. Г. Самодурова, И. П. Медведев, В. Д. Лихачева и др.) в работе по изучению и каталогизации греческих рукописей и документов российских собраний, по исследованию истории наших коллекций, истории греческо-русских связей и истории русской науки. 1 апреля 1974 Г. уволилась из ГПБ по собственному желанию. Соч.: О связи кирилловского устава с византийским унциалом // Византийский временник. 1950. Т. III. С. 218—229; Палимпсесты в греческих рукописях Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде // Actes du XIIe Congrès International des études Byzantines. II. Beograd, 1964. P. 545—549; Славяно-русские палимпсесты // Археографический ежегодник (АЕ). 1963. М., 1964. С. 218—222; Унциальный период византийской письменности // Византийский временник. Т. 29. 1969. С. 232—243; Чернец Малахия философ // АЕ. 1962. М., 1963. С. 69—70; Griechische Kodikologie und Textüberlieferung / Hrsg. D. Harlfinger. Darmstandt, 1980. S. 76—119. Лит.: Список трудов Е. Э. Гранстрем (к 60-летию со дня рождения) // Археографический ежегодник за 1971 г. М., 1972. С. 337—340; Самодурова З. Г. Об изучении греческого рукописного наследия в СССР (1950—1971 гг.) // Там же. С. 50—57; Ее же. Об изучении греческого рукописного наследия в СССР (1950—1971 гг.). Ч. 2 // АЕ. 1972. М., 1974. С. 71—81; Фонкич Б. Л. Е. Э. Гранстрем как исследователь греческих рукописей советских собраний (К 75-летию со дня рождения) // АЕ. 1986. М., 1987. С. 152—155; Лебедева И. Н. Евгения Эдуардовна Гранстрем (1911—1991) // АЕ. 1991. М., 1994. С. 335—337; Вольфцун Л. Б. Гранстрем Евгения Эдуардовна // Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 3. СПб., 2003. С. 173—176; Алексеев А. И., Лебедева И. Н. Гранстрем Евгения Эдуардовна // Православная энциклопедия. Т. XII. 2006. С. 284—285; Фонкич Б. Л. Евгения Эдуардовна Гранстрем — хранитель греческих рукописей Публичной библиотеки // Специальные исторические дисциплины. Вып. 1. М., 2014. С. 482—489.