Грановский, Тимофей Николаевич
Грано`вский, Тимофей Николаевич (09[21].03.1813, Орел — 04[16].10.1855, Москва) — русский историк, профессор Московского университета, представитель западничества (см. Западники и славянофилы). Происходил из небогатой дворянской семьи. Отец Г. служил в соляном управлении в Орле. До 1826 учился дома, затем в московском частном пансионе Ф. И. Кистнера (1826–1828), где был в числе лучших учеников. В 1831 приехал в Санкт-Петербург, некоторое время служил мелким чиновником в Министерстве иностранных дел, в 1832 вышел в отставку и поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета (окончил в 1835). В доме профессора древнерусской литературы П. А. Плетнева встречался с В. А. Жуковским, В. Ф. Одоевским, А. С. Пушкиным и др. В студенческие годы начал печататься в журнале «Библиотека для чтения». В 1835—1836 служил секретарем Гидрографического департамента при Морском министерстве; сотрудничал в «Энциклопедическом лексиконе» А. А. Плюшара, «Журнале Министерства народного просвещения». В 1836–1839 по рекомендации попечителя Московского учебного округа С. Г. Строганова стажировался в Берлинском университете, где посещал лекции профессоров-гегельянцев: историков Л. фон Ранке и Ф. фон Раумера, географа К. Риттера, философа Э. Ганса, юриста Ф. К. фон Савиньи и др. По возвращении в Россию Г. с сентября 1839 начал читать в Московском университете курс лекций по истории Античности, Средних веков и Нового времени. Стал фактически первым российским специалистом по истории западноевропейского Средневековья, основоположником отечественной медиевистики. Г. преподавал в Московском университете до конца жизни, был избран экстраординарным (1845) и ординарным (1849) профессором, деканом историко-филологического факультета (в мае 1855). В 1847 вместе группой молодых ученых (П. Г. Редкин, К. Д. Кавелин, Е. Ф. Корш) обратился с письмом к попечителю С. Г. Строганову, требуя увольнения профессора Н. И. Крылова, который своими личными качествами, по их мнению, позорил университет (так называемая крыловская история). Получив отказ в своих требованиях, авторы письма в январе 1848 подали в отставку, но Г. не разрешили покинуть университет, так как он не успел отработать необходимые 12 лет после заграничной командировки. Наряду с преподаванием, играл важную роль в российской общественной жизни 1840—1850-х. Был одним из лидеров так называемых западников, способствовал сближению кружка Н. В. Станкевича (М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, В. П. Боткин и др.) с молодыми профессорами Московского университета П. Г. Редкиным и Д. Л. Крюковым, а также с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Большой общественный резонанс имели циклы публичных чтений (лекций) Г.: по истории средневековой Зап. Европы (сентябрь 1843 — апрель 1844), сравнительной истории Англии и Франции (1845—1846), «Четыре исторические характеристики» (1851, лекции об Александре Македонском, Тимуре, Людовике IX и Ф. Бэконе). Важнейшие научные труды: магистерская диссертация «Волин, Йомсбург и Винета» (1845), докторская диссертация «Аббат Сугерий. Об общинах во Франции» (1849), а также большое количество статей на различные темы, в основном связанные с лекционным курсом. Лекции Г. опубликованы по студенческим записям. Скоропостижно скончался, вероятно, от инфаркта. Похороны Г. стали заметным событием общественной жизни, среди студентов Московского университета до начала XX в. сохранялась традиция собираться в этот день (6 октября) на Пятницком кладбище у могилы Г. Взгляды Г., сформировавшиеся на основе философии Г. В. Ф. Гегеля, основывались на идее единства исторического процесса, движущей силой которого он считал возникающие в обществе противоречия между различными силами. Высшим «продуктом» исторического развития для Г. было «просвещенное государство», которое учитывало бы интересы всех составляющих его личностей. В западноевропейском Средневековье Г. отмечал прежде всего борьбу между бездушным, подавляющим личность деспотическим началом, унаследованным от Римской империи, и хаосом безответственной свободы, принесенной в Европу варварскими племенами. Для взглядов Г. был характерен исторический оптимизм, вера в неизбежное, хотя и не обязательно скорое, торжество идей общего блага через нравственное самосовершенствование людей. В исключительных случаях Г. считал оправданными и насильственные действия. Неоднозначно оценивая Французскую революцию XVIII века, он все же называл ее лозунг «Свобода, Равенство, Братство» — «высшим идеалом человечества». Идеи Г. находились в резком противоречии как с теорией «официальной народности», так и с идеологией славянофилов. Несмотря на идеологические разногласия, Г. поддерживал дружеские отношения со многими лидерами славянофильства (И. В. Киреевским, П. В. Киреевским, Д. А. Валуевым, К. С. Аксаковым). В последние годы жизни Г. испытывал влияние позитивизма. В речи «О современном состоянии и значении всеобщей истории» (произнесена на торжественном собрании Московского университета 12[24] января 1852) называл главным двигателем исторического процесса не гегелевскую «абсолютную идею», а материальные факторы (географические, этнографические, антропологические и др.), призывал историков активнее использовать теории и методы естественных наук. Соч.: Полное собрание сочинений. Т. 1—2. СПб., 1905; Лекции по истории позднего средневековья. М., 1971; Лекции по истории средневековья. М., 1987. Лит.: Грановский Т. Н. Библиография (1828–1967). М., 1969; Каменский З. А. Т. Н. Грановский. М., 1988; Левандовский А. А. Т. Н. Грановский в русском общественном движении. М., 1989; Его же. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции. М., 1990; Минаева Н. В. Грановский в Москве. М., 1963; Приленский В. И. Опыт исследования мировоззрения ранних русских либералов. М., 1995; Чешихин-Ветринский В. Е. Т. Н. Грановский и его время. Исторический очерк. 2-е изд. СПб., 1905; Roosevelt P. R. Apostle of Russian Liberalism: T. Granovsky. Newtonville, 1986;