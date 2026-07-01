ГРАНИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский пи­са­тель , Герой Социалистического Труда (1989).

Родился в семье лесника. Окончил Ленинградский политехнический институт (1940). Работал на Кировском заводе.

С началом Великой Отечественной вой­ны ушёл в народное ополчение, командовал ротой тяжёлых танков. После демобилизации учился в аспирантуре, работал инженером в Ленэнерго.

Первые публикации - рассказы о Парижской коммуне в журнале «Резец» (1937), однако сам Гранин своим литературным дебютом считал рассказ об аспирантах «Вариант второй» (1949).

Центральные для творчества Гранина темы, связанные с научной жизнью (прежде всего тема моральной ответственности учёного-новатора), первоначально претворялись им в художественных произведениях с вымышленными героями (повести «Победа инженера Корсакова», 1949; «Кто-то должен», 1970; романы «Искатели», 1954; «Иду на грозу», 1962), позднее - в документальных повествованиях о корифеях науки: энтомологе А.А. Любищеве (повесть «Эта странная жизнь», 1974), физике И.В. Курчатове (повесть «Выбор цели», 1975), генетике Н.В. Тимофееве-Ресовском (роман «Зубр», 1987).

В произведениях о Великой Отечественной войне Гранин сосредоточивает внимание на страданиях и жертвах, ценой которых была достигнута победа: повести «Наш комбат» (1968), «Клавдия Вилор» (1975), документальная «Блокадная книга» (1977-1981; в соавторстве с А.М. Адамовичем).

Среди других произведений - исторический роман «Вечера с Петром Великим» (2000; Государственная премия Российской Федерации, 2001). Государственная премия СССР (1978).

Награждён 2 орденами Ленина и другими наградами.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 5 томах. Л., 1989-1990.