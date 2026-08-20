ГРАНДЫ (От исп. Grandes)

Титул, обозначающий высший слой испанского дворянства. Известен с XIII века, но официально утвержден в 1520 году Карлом V, пожаловавшим титул грандов 25 представителям высшей знати. До XVI в. понятие «гранд» использовалось неофициально.

В Кастилии и Арагоне с XIII века грандами называли родственников правящей династии, а также всех самых богатых и знатных дворян (т.н ricohombres), противопоставляя их средним и низшим слоям дворянства – идальго и кабальеро.

Испанская высшая знать состояла из грандес (grandes de España) и титулос (títulos del reino), имевших титул герцога, маркиза или графа (реже- виконта). Система титулованной знати в Испанском королевстве складывается с конца XIV- начале XV вв., причем большей частью из новых династий в связи с угасанием старых родов, пришедших в упадок во время борьбы Педро Жестокого с дворянами, а также эпидемией «черной смерти». В начале XVI в. титулованная знать включала около 50, а в конце столетия – около 100 самых богатых, знатных и влиятельных семейств страны, располагавших огромным состоянием и влиянием.

Гранды занимали высшие должности в государстве и пользовались широкими привилегиями. Они имели право набирать войско на службу короля, были освобождены от налогов, не могли привлекаться к суду без особого указа короля, имели право покрывать голову в присутствии короля и др. По степени доступа к королю гранды делились на тех, кто мог говорить с королем и получать его ответы с покрытой головой; тех, кто обращался к нему с непокрытой головой, но надевал головной убор, чтобы услышать ответ, и тех, кто должен был получить королевское разрешение, прежде чем покрыть голову.

Гранды обладали сеньориями, большими земельными владениями, которые зачастую были разбросаны по разным регионам страны, хотя, как правило у каждого аристократа выделялись один-два наиболее важных комплекса владений, из которых он извлекал большую часть доходов. В рамках такого комплекса владений или близ него находилась обычно главная родовая резиденция – дворец, который служил воплощением высокого социального статуса и богатства хозяина. Ядро этого комплекса владений и доходов целиком передавалось старшему сыну, который не имел права их отчуждать и должен был передать в целости своему наследнику, что составило основу института майората. Имущество, входившее в состав майората, нельзя было отчуждать за долги, обменивать и произвольно завещать. По специальному королевскому разрешению майорат можно было расширять, но лишь с конца XVI века и только в исключительных случаях король соглашался на выделение из майората какой-то его части. Такая система предполагала огромную разницу в богатстве и социальном статусе носителя титула и его родственников, прежде всего, младших братьев (сегундонов), которые получали лишь незначительную часть отцовского наследства. В XVI веке экономическое благосостояние аристократии приходит в упадок в связи с революцией цен.

Иллюстрация:

Герб графов де Ревильяхихедо.

Автор статьи: Конюшихина Н.Л.