Грaнды (исп. grandes)

Грáнды (исп. grandes) — высший дворянский титул в Испании. Г. составляли внутри титулованной знати отдельную социальную группу, наделенную особыми привилегиями. С XIII в. в Испании Г. называли всех наиболее влиятельных аристократов. Со 2-й половины XVI в. титул Г. даровался королем и закрепился за очень узким кругом лиц, наиболее близких к монарху. Долгое время широко распространенное в историо­графии мнение, что статус Г. был формализован Карлом V в 1520 в связи с его коронацией в Ахене, не находит подтверждения в источниках и пересмотрено. Г. имели право носить головной убор и сидеть в присутствии короля; арестовать их могли только по приказу короля. Чаще всего Г. имели также титул герцога, реже — маркиза или графа. Число Г. в XVI—XVIII вв. постепенно возрастало: 25 в 1-й половине XVI в., 41 в 1627, 120 в 1790. В связи с этим в XVII в. появилось деление Г. на 1-й, 2-й и 3-й классы, немного различавшиеся по своим привилегиям. В XIX—XX вв. титул Г. несколько раз отменялся и восстанавливался, но уже не сопровождался привилегиями. Г. известны также в средневековой Италии (в среде патрициата), во Франции, где в XVI—XVIII вв. это был титул высшей знати, а также в Португалии и Бразилии. Ист.: Carrillo A. Origen de la dignidad de grande de Castilla. Madrid, 1657. Лит.: Soria Mesa E. La grandeza de España en la Еdad Moderna: Revisión de un mito historiográfico // Carlos V: europeísmo y universalidad [congreso internacional, Granada mayo 2000]. Vol. 4. Granada, 2001. Р. 619—636; Títulos, grandes del Reino y grandeza en la sociedad política: fundamentos en la Castilla medieval / Ed. María Concepción Quintanilla Raso. Madrid, 2006.