ГРАНАДСКИЙ СТИЛЬ

ГРАНАДСКИЙ СТИЛЬ (Альгамбры стиль), наименование последней фазы испано-мавританского сти­ля (XIII-XV веков).

По времени совпадает с правлением последних гранадских эмиров из династии Насридов. Для ар­хитектурных решений гранадского стиля характерна жи­во­пис­ность ансамбля - сложные системы внутренних двориков, парадных и личных покоев, включающей также бассейны, фонтаны, цветники и сады. Избыточная роскошь декоративного оформления многолопастных, стрельчатых, подковообразных и фестончатых арок, «сталактитовых» сводов, фризов, карнизов (дерево, алебастр, стукко) создавала эффект зрительного растворения архитектурных форм, придавая сооружениям оттенок ирреальности и театральности. В отделке помещений широко применялись облицовочные глазурованные керамические плитки и изысканная орнаментика (насыщенная геометрическими, флоральными и эпиграфическими мотивами). Наиболее значительный памятник гранадского стиля - ансамбль Альгамбры и примыкающих к ней террасных сооружений летнего дворца Хенералифе близ Гранады в Испании (середина 13 - конец 14 века); в этом стиле построены некоторые жилые дома и мечети в Гранаде. Гранадский стиль проявился также в изготовлении тиснёных кож и производстве вышитых шёлковых тканей, ке­ра­ми­ки (так называемые альгамбрские, или малагские, вазы).

Иллюстрации:

Гра­над­ский стиль. «Ста­лак­ти­то­вый» ку­пол за­ла Двух сес­тёр в Аль­гам­бре. 2-я пол. 14 в. Архив БРЭ.

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