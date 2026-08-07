Гранaдский эмирaт

Гранáдский эмирáт — последнее мусульманское государственное образование на территории Пиренейского п-ова, существовавшее в 1238—1492. Собственно Г. э. следует отличать от предшествовавшей ему Гранадской тайфы, образовавшейся в начале XI в. в процессе распада Кордовского халифата, затем входившей в состав государств Альморавидов (в 1090—1145) и Альмохадов (с 1145). Ключевой датой в истории возникновения Г. э. стала победа объединенного христианского войска над мусульманами при Лас-Навас-де-Толосе (1212), после которой государство Альмохадов погрузилось в затяжные междоусобные войны и кризис. С 2-й половины 1220-х арабское население юга Испании регулярно восставало против власти пришлых Альмохадов. Одним из вождей сопротивления стал полководец Мухаммад Ибн Худ. Добившись от Багдадского халифата Аббасидов поддержки и титула «наместника в Аль-Андалусе», Ибн Худ сумел подчинить своей власти многие города Андалусии, а в 1231—1232 взял город Альхесирас, ликвидировав последний оплот Альмохадов на Пиренейском п-ове. Соперниками Ибн Худа в борьбе за власть выступили другие вожди восстаний, среди которых особо выделялся Мухаммад аль-Ахмар (будущий Мухаммад I), ведший свое происхождение от одного из спо­движников пророка Мухаммада. Получив поддержку от тунисских Хафсидов и Багдадского халифа, аль-Ахмар закрепился в Хаэне (1230) и стал представлять реальную угрозу власти Ибн Худа. Опасаясь нападения именно со стороны аль-Ахмара, Ибн Худ не имел возможности в полной мере противостоять христиан­ской Реконкисте: в 1235 он потерпел поражение от кастильско-леонских войск короля Фернандо III, а в 1236 не смог помочь осажденной Кордове. После падения последней (1236), Ибн Худ вынужден был подписать с христианами мирное соглашение и уплатить большую дань. Параллельно с этим шло продвижение войск арагонского короля Жауме I Завоевателя в восточной и юго-восточной части Пиренейского п-ова, в 1238 он взял Валенсию. В 1238 Ибн Худ, находясь в Альмерии, был предательски убит назначенным им наместником города. В том же году аль-Ахмар, захватив город Гранада, объявил себя эмиром мусульман, создав тем самым новое государство Г. э. под властью своего рода Бану Наср (династия Насридов, по имени основателя рода Насра Ибн Кайса). В 1-й половине 1240-х Мухаммад I взял важнейшие торговые порты юга Пиренейского п-ова, Альмерию и Малагу, однако, не имея достаточных сил для противостояния кастильцам, осадившим в 1246 Хаэн, был вынужден пойти с ними на перемирие . Согласно Хаэнскому трактату, Мухаммад I признавал себя вассалом Кастилии, обязывался платить дань и оказывать военную помощь, а также отдавал Хаэн. Хотя таким образом Г. э. оказался встроен в европейскую систему вассальных связей, положения договора соблюдались довольно условно: военная помощь кастильцам оказывалась редко, взимание дани было нерегулярным и не обходилось без конфликтных ситуаций, а сами выплаты оформлялись как «акт милости» по отношению к соседу со стороны мусульманского правителя. Вопреки мнению, бытовавшему в историографии до недавнего времени, историю Г. э. нельзя сводить лишь к кризисным явлениям и постоянному упадку. Длительное существование (свыше 250 лет) этого государства свидетельствует о большом запасе его внутренней прочности, несмотря на постоянное негативное действие центробежных тенденций. Среди причин можно выделить удачное географическое расположение (Г. э. был отделен от остальных земель Пиренейского полуострова горной цепью Сьерра-Невада и непроходимыми лесами), благоприятные климатические условия, помощь других мусульманских государств (прежде всего в Сев. Африке, затем Османской империи), а также довольно успешную внешнюю и внутреннюю политику гранадских эмиров. На протяжении всей истории Г. э. эмиры постоянно лавировали между интересами Кастилии, Арагонской Короны, Генуи, Португалии, североафриканских мусульманских государств, не забывая также о сепаратистски настроенной знати внутри страны. Являясь важнейшим перевалочным пунктом на торговых путях из Средиземного моря в Сев. Европу, из Африки в Европу, Гранада предоставляла привилегии (включая право для купцов Арагон­ской Короны и Генуи на монопольную торговлю тем или иным товаром) и заключала договоры (в т. ч. о военной взаимопомощи) со своими как христианскими, так и мусульманскими соседями, создав таким образом своеобразную сбалансированную международную систему, просуществовавшую вплоть до конца XV в. В политическом плане эмир как «повелитель верующих» (этот духовный титул часто совмещался со свет­ским — «султан») обладал абсолютной властью, мог назначать себе наследника, принимал окончательные решения по вопросам войны и мира, дипломатии, хозяйства и экономики, был верховным судьей и т. п. В Г. э., в отличие от Кордовского халифата, не было должности хаджиба, то есть «верховного визиря»: гранадские визири и по статусу, и в сфере ответ­ственности напоминали придворных министров, чьей непосредственной задачей было исполнять волю эмира. Тем не менее, на практике власть эмира ограничивалась влиянием придворных родов, особенно в XV в., когда группа семей, известная в испанской историографии под общим названием «Абенсеррахи» в прямом смысле определяла внутреннюю и внешнюю политику государства. Экономическое процветание Г. э. обуславливалось его удачным географическим положением и мягким климатом. Были развиты земледелие с искусственным орошением, садоводство, виноделие, приготовление оливкового масла, выделка шелковых тканей, изготовление оружия. В торговом плане большую роль играли купцы Арагонской Короны и Генуи, обосновавшие в крупных портах Г. э. Альмерии и Малаге свои консулаты. О деятельности соб­ственно гранадских купцов сохранились лишь обрывочные сведения. В культурной сфере Г. э. достиг подлинного расцвета, о чем свидетельствует строительство дворца Альгамбры (завершено к концу XIV в.), выдающегося образца мавританского зодчества. Столица Г. э., Гранада, считалась в XIV в. одним из самых густо­населенных городов Европы, занимая площадь в 170 га с населением, по разным данным, от 50 до 200 тыс. человек. Восточные путешественники восхищались ее красотой и сравнивали с Дамаском. В Г. э. жили и творили такие выдающиеся историки и философы арабского мира, как Лисан аль-дин Ибн аль-Хаттиб (1313—1375) и Ибн Хальдун (1332—1406). Гранада также поддерживала связь с мусульманами, оставшимися жить на завоеванных христианами землях — так называемыми мудехарами, многие их которых имели в Г. э. родственников. История Г. э. XIV—XV вв. отмечена противостоянием с кастильцами за порт Гибралтар (окончательно подчиненный Кастилии только в 1462), а также постоянными военными конфликтами с ними на протяжении всего пограничного пространства. К числу наиболее болезненных поражений от христиан относится битва при Рио Саладо (1340), в которой объединенное кастильско-португальское войско наголову разбило гранадцев, поддерживаемых берберской династией Маринидов. Тем не менее, Г. э. вплоть до конца XV в. удавалось сохранить основной массив своих владений. Золотым веком Г. э. считаются годы правления Мухаммада V (1354—1358 и 1361—1391), успешно противостоявшего Реконкисте и даже расширившего свои владения за счет взятия Хаэна (1367). Заключив с христианами долгосрочное перемирие , эмир обновил ряд пограничных крепостей, усилил армию и флот, покровительствовал развитию ирригационной системы, торговли, образования и культуры; именно при нем была достроена Альгамбра. В XV в. в Г. э. наблюдалось усиление центробежных тенденций, происходило множество дворцовых переворотов, организуемых противостоящими друг другу придворными кланами, через которые все чаще на Гранаду оказывали влияние христианские короли Кастилии и Арагонской Короны. Непрекращающиеся междоусобные войны, а также изменение сложившегося внешнеполитического баланса после заключения брака между Изабеллой Кастильской и Фернандо II Арагонским (1469) привели в итоге к падению эмирата. В результате Гранадской войны (1482—1492), окончившейся сдачей Гранады (2 января 1492) кастильско-арагонским войскам, Г. э. прекратил существование. Последний эмир Мухаммад XII (в испанской традиции Боабдиль) жил до 1494 в предоставленных ему испанцами поместьях, затем переехал в Фес. Лит.: Мишин Д. Е. Халифат в мусульманской Испании (период альморавидов и альмохадов: конец XI — первая треть XIII в.) // Восток. 2005. № 6; Его же. Гранадский эмират // Очерки истории исламской цивилизации . Т. 2. М., 2008; История Испании. Т. 1: С древнейших времен до конца XVII века. М., 2012; Arié R. L’Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232—1492). Paris, 1973; Ladero Quesada M. A. Granada: historia de un país islamico. Madrid, 1989; Torres Delgado C. Reino Nazarí de Granada. Granada, 1997; Salicrú i Lluch R. El Sultanat de Granada i la Corona d,Aragó, 1410—1458. Barcelona, 1998; Peláez Rovira A. El emirato nazarí de Granada en el siglo XV: dinámica política y fundamentos sociales de un estado andalusí. Granada, 2009; Freller Th. Granada. Königreich zwischen Orient und Okzident. Ostfildern, 2009; Ženka J. Granadské elity v 15. století. Praha, 2011.