ГРАНАДОС ЭНРИКЕ

ГРАНАДОС ЭНРИКЕ, Гранадос-и-Кампинья (Granados у Campina) - испанский (каталонский) композитор, пиа­нист и пе­да­гог .

Учился в Барселоне у Ф. Хурнета и Х. Пухоля (фортепиано), Ф. Педреля (композиция), в 1887-89 годах совершенствовался в Парижской консерватории, у Ш. Берио (фортепиано). С 1890 как пианист выступал в Испании, Франции и других странах (большим успехом у публики пользовались его концертные им­про­ви­за­ции ). Включение в концертные программы собственных пьес в «испанском» стиле (сборник «Испанские танцы» опубликован в 1900) обозначило основную тенденцию творчества Гранадоса - внедрение в академическую музыку элементов испанского фольк­ло­ра (в этом направлении ранее работал его предшественник И. Альбенис). Вместе с тем стиль Гранадоса обнаруживает влияние композиторов-романтиков 19 века (тяготение к программности, особенности композиции и оркестровки, опора на мажорно-минорную тональность с элементами модальности). Организатор и директор Академии музыки в Барселоне (1901-16), в которой вёл класс фортепиано. Самое популярное сочинение Гранадоса - фортепианный цикл «Гойески» (1-2-я тетради, 1911-12), навеянный рисунками Ф. Гойи. На основе «Гойесок» создал оперу под тем же названием (1916, Нью-Йорк). Среди других сочинений: опера «Мария дель Кармен» (1898, Мадрид), симфоническая поэма «Данте» (1908), пьесы для виолончели (Гранадос написал их для своего друга П. Касальса), камерно-инструментальные ансамбли, романсы и песни (на каталанском языке). Автор методических работ. Наследие Гранадоса мало изучено, некоторые его сочинения не изданы. Утонул в Ла-Манше на пути из США в Европу при кораблекрушении, вызванном атакой немецкой подводной лодки.