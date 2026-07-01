Грaмши (ит. Gramsсi), Антонио

Грáмши (ит. Gramsсi), Антонио (22.01.1891, Алес, Сардиния — 27.04.1937, Рим) — итальянский политический деятель и философ, один из основателей Итальянской коммунистической партии (ИКП). В 1911—1915 учился на филологическом факультете Туринского университета, испытал влияние Б. Кроче и марксистских авторов. В 1913 вступил в Итальянскую социалистическую партию (ИСП), с 1915 сотрудничал в газете ИСП «Аванти!». С августа 1917 — секретарь туринского отделения ИСП, один из организаторов культурной ассоциации рабочих «Клуб морального образа жизни». С 1919 редактировал издание «Ordine Nuovo» («Новый строй»), выдвинул лозунг: «Вся власть на предприятии — комитетам предприятий!», поддерживал создание фабричных советов и движение за захват предприятий. 21 января 1921 вместе с рядом других лидеров ИСП вышел из партии и участвовал в создании ИКП, член ее Исполнительного комитета. В июне 1922 — ноябре 1923 жил в СССР в качестве представителя ИКП в ИК Коммунистического интернационала. 6 апреля 1924 избран депутатом итальянского парламента, возглавил фракцию коммунистов. Выступал против фашизма, принял участие в Авентинском блоке. Один из инициаторов создания газеты «Унита». В августе 1924 избран Генеральным секретарем ИК ИКП. Выступал против расправы с левой оппозицией в СССР. В ноябре 1926 арестован, в июне 1928 приговорен к 20 годам заключения, с 1929 писал «Тюремные тетради», в которых обосновывал теорию гегемонии господствующих классов, прежде всего культурной, обсуждал проблемы гражданского общества и др. Тяжело больной Г. был освобожден из тюрьмы в 1934 и до своей смерти находился в больнице под гласным надзором полиции. Соч.: Избранные произведения. М., 1957—1959; Избранные произведения. М., 1980; Формирование человека (записки о педагогике). М., 1983; Искусство и политика . М., 1990—1991; Тюремные тетради. Ч. 1. М., 1991. Лит.: Auciello N. Socialismo ed egemonia in Gramsci e Togliatti. Bari, 1974; Baratta G. Antonio Gramsci in contrappunto. Dialoghi col presente. Roma, 2008; Canali M. Il tradimento. Gramsci, Togliatti e la verità negata. Roma. 2013; Liguori G. Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922—2012. Roma, 2012; Григорьева И. В. Исторические взгляды Антонио Грамши. М., 1978; Лопухов Б. Р. Антонио Грамши. М., 1968; Мушинский В. О. Антонио Грамши. Учение о гегемонии. М., 1990.