ГРАМШИ Антонио

Итальянский политик, публицист и философ, один из основателей Итальянской коммунистической партии (ИКП) . Благодаря брату Дженнаро начал читать социалистическую прессу с 1905 г. В 1911-1915 гг. учился на филологическом факультете Туринского университета, где сблизился с П. Тольятти. Испытывал влияние Б. Кроче и марксистских авторов. В 1913 г. вступил с Итальянскую социалистическую партию (ИСП) , с 1915 г. сотрудничал в газете ИСП «Аванти!», в августе 1917 г. стал секретарем туринского отделения ИСП. Выступал за сочетание социальной и культурно-этической проблематики. По его инициативе была создана рабочая культурная ассоциация «Клуб морального образа жизни». В 1919 г. стал секретарем редакции журнала “Новый порядок”, где выдвинул лозунг: «Вся власть на предприятии – комитетам предприятий!», поддерживал создание фабричных советов и движение захвата предприятий 1920 г. Но лидеры социалистов, в том числе Грамши, не нашли путей трансформации этого движения в социально-политическую революцию. 21.1.1921 г. вместе с рядом других лидеров ИСП вышел из партии и создал ИКП, член ЦК. Считал компартию зерном, из которого вырастает новая цивилизация, и поэтому придавал большое значение моральному облику коммуниста. В июне 1922 –ноябре 1923 гг. жил в СССР в качестве представителя ИКП в ИК Коминтерна. Женился на Ю.А. Шухт. 6.4.1924 г. был избран депутатом и возглавил парламентскую фракцию коммунистов. Выступал против фашизма, принял участие в Авентинском блоке . Один из инициаторов издания газеты «Унита». Член ИК ИКП. В августе 1924 г. избран Генеральным секретарем ИК ИКП. 12.5.1924 г. на конференции ИКП выступил с резкой критикой А. Бордиги, выступал за следование указаниям Коминтерна о «едином фронте» и большевизацию ИКП. Линия Грамши и Тольятти победила на III съезде ИКП в январе 1926 г. В ночь на 9.11.1926 г. был арестован фашистами. В июне 1928 г. приговорен к 20 годам и 4 месяцам и 5 дням заключения. В заключении в Тури ди Бари с 1929 г. писал “Тюремные тетради”, в которых обосновывал теорию гегемонии господствующих классов, прежде всего культурной, обсуждал проблемы гражданского общества и др. Тяжело больной Грамши был освобожден из тюрьмы в 1934 г. и до 20.4.1937 г. находился под гласным надзором полиции.

Сочинения:

Избранные произведения. М., 1957-1959; Избранные произведения. М., 1980; Формирование человека (записки о педагогике). М., 1983.

Источники:

Тольятти П. Избранные статьи и речи. М., 1965.

Автор статьи: Шубин А.В.