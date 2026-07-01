ГРАМОТЫ

ГРАМОТЫ (греческий γράμματα - государственные акты, указы; множественное число от γράμμα - написанное), тип исторического источника, объединяющий различные по назначению письменные документы официального или частного происхождения.

В научной исторической литературе грамотами [хартиями (от греческого χάρτης - лист папируса, персидский - бумага) или дипломами (от греческого δίπλωμα - сложенный вдвое документ)] называют средневековые документы публично-правового и политического характера, оформлявшие права, привилегии или обязанности (имущественные, судебные, налоговые, военно-политические и тому подобное) отдельных лиц или учреждений, а также фиксировавшие судебные решения и различные сделки. Изучением грамот занимается дипломатика. Грамоты писались на одном или нескольких сшитых вместе листах, текст занимал только одну сторону. До XIII-XIV веков западноевропейские грамоты составлялись преимущественно на латинском языке, позднее - на национальных языках. Наиболее ранние из сохранившихся западноевропейских грамот относятся к VII веку (грамоты франкских королей, оформлявшие земельные и иммунитетные пожалования, и др.). Особенно многочисленны западноевропейские грамоты XI-XV века (грамоты о купле и продаже земли, о передаче её в держание; о личном освобождении крестьян, о правах и вольностях горожан и др.). Каждый из видов грамот имел особую структуру текста (так называемый формуляр). Сборники образцов типичных грамот составляли так называемые формулярии; копии грамот объединялись в картулярии.

На Руси грамоты имели хождение в X-XVII веках, писались на досках, лубе-бересте, пергаменте, с XIV века - на бумаге. На Руси до XVII века вместо слова «пергамент» употреблялись слова «кожа», «телятина», «хартия» или «харатья». Древнейшая сохранившаяся грамота на пергаменте - жалованная грамота киевского князя Мстислава Владимировича новгородскому Юрьеву монастырю (около 1130). Существовали кабальные грамоты (о личном срочном и бессрочном найме), отпускные (о воле холопам и рабам), рядные (брачный договор об имуществе) и др. Особую группу грамот составляют так называемые судные грамоты (древние уставы о порядке судопроизводства, например, Новгородская судная грамота и Псковская судная грамота). Основная часть грамот представляет собой акты (в русских княжествах и землях до конца XV века - 2234) различных видов: жалованные грамоты (с 12 века), на право пользования имуществом, на чин, звание, титул и льготы, в том числе жалованные грамоты монастырям, учреждениям, сословиям и отдельным лицам: Жалованная грамота дворянству 1785 и Жалованная грамота городам 1785; уставные (с XII века), кормленые (со 2-й половины XIV века), указные (со 2-й половины XIV века), благословенные и ставленые (с XV века), разъезжие (межевые) (с XV века), таможенные (с конца XV века), сотные (с конца XV века), губные (с 1539), земские (с 1551), послушные (с середины XVI века), храмозданные, опасные, верительные и др. С XVIII века с введением западноевропейской номенклатуры официальных документов термин «грамоты» стал употребляться значительно реже.

©Православная энциклопедия