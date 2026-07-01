ГРАМОТНОСТЬ

ГРАМОТНОСТЬ - определённая степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка.

Один из важнейших показателей социально-культурного развития населения. Конкретное содержание понятия «грамотности» менялось исторически, расширяясь с ростом общественных требований к социализации индивида: от простого умения читать - к умению читать, писать и производить элементарные вычисления. В последние десятилетия 20 века в странах, достигших всеобщей грамотности населения, используется показатель общего уровня образования населения.

Показатель грамотности сохраняет своё значение в исторической оценке развития культуры.

Согласно статистике ООН , в 2000 году в мире было 862 миллиона неграмотных (в возрасте 15 лет и старше), что составляет около 20% взрослого населения планеты. В целях привлечения общественного внимания к этой проблеме в 2001 ООН провозглашено 10-летие грамотности (2003-12) и поставлена конкретная задача: путём целенаправленной работы с соответствующими локальными социокультурными категориями населения существенно поднять уровень грамотности. С 1966 отмечается Международный день грамотности (8 сентябрь).

Исторический очерк.

Потребность в грамотности и в обучении грамоте возникла в раннеклассовом обществе и была связана с появлением пись­мен­но­сти .

В обществах традиционного типа грамотность - достояние верхних слоёв общества и некоторых социальных категорий, связанных с системой управления и обслуживанием письменной культуры. Потребность в грамотности ощущали и торговые, и ремесленные слои населения, для которых умение читать, писать и считать обусловлено характером их деятельности.

В целом же можно полагать, что в традиционном европейском обществе на исходе Средневековья грамотой владели примерно 10-15% населения, преимущественно го­род­ско­го . Кре­сть­ян­ст­во (основной класс этого общества) оставалось неграмотным. Реальные данные о состоянии и развитии грамотности населения в отдельных странах Европы в средние века и при переходе к Новому времени фрагментарны, касаются лишь определённых категорий населения (например, рекруты, новобрачные).

Главной исторической причиной, вызвавшей необходимость всеобщей грамотности, была модернизация. Выделяются три крупных исторических этапа, отразивших хронологически неравномерную картину вступления отдельных групп стран в процесс реализации всеобщей грамотности.

В период Реформации всеобщее (в разных формах) обучение грамоте начало реализовываться в группе стран, расположенных вокруг бассейна Северного и Балтийского морей (Англия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, многочисленного германского княжества, Дания, Голландия, Швейцария), что было связано с появившейся возможностью и необходимостью каждому читать Библию.

В эпоху Просвещения в этот процесс включились Франция, Габсбургская монархия (Австрия, Чехия, Словения, Венгрия, Хорватия, Словакия, Северная Италия), Речь Посполита, Бельгия.

Во 2-й половине XIX века в процесс всеобщего обучения грамоте были вовлечены страны юго-запада, юга, юго-востока и востока Европы - от Португалии и Испании, Южной Италии до балканских государств (Греции, Болгарии, Сербии, Румынии).

В первой группе стран всеобщая грамотность населения (до 99%) была достигнута к 1880-м годам, во второй - в 1930-е годы, в третьей - в основном к концу 20 века (имели место и перемещения отдельных стран в другую, более высокую, или, наоборот, более низкую группу.)

Грамотность в России.

Удовлетворительной целостной картины развития грамотности в России, сделанной с учётом соответствующего общеевропейского контекста, пока не существует. Первые попытки осмыслить эту проблему как практическую задачу государственной политики принадлежат Екатерине II, пробовавшей использовать для России опыт австрийской просветительной школьной реформы 1774, вводившей всеобщее 6-летнее начальное обучение.

Первая российская перепись (1897) показала огромное отставание России от абсолютного большинства стран Европы. Грамотность населения составляла лишь 24% (грамотными считались умевшие хотя бы читать; учёт производился для лиц в возрасте от 9 лет и старше). Внутри страны значительными были различия в грамотности населения. Так, в прибалтийских губерниях отмечался её высокий уровень (Эстляндская - 95%, Лифляндская - 92%, Курляндская - 85%), а в восточной части Российской империи население было практически полностью неграмотным.

После Октябрьской революции 1917 проблема всеобщей грамотности населения выдвигается в качестве важнейшей практической политической задачи. Её полное и быстрое решение полагалось возможным (помимо организации школьного всеобуча) с помощью фронтального обучения грамоте всего неграмотного населения страны. В 1919 году в СССР принят декрет СНК «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» с 8 до 50 лет. В этот процесс включались массовые общественные организации. В 1920 СНК создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б), которая взяла под свой контроль организацию курсов ликбеза, подготовку учителей, издание учебной литературы. Каждый населённый пункт с числом неграмотных свыше 15 должен был иметь школу грамоты (ликпункт, срок обучения 3-4 месяца). К осени 1920 только силами ВЧК л/б были созданы курсы ликвидаторов безграмотности в 26 губерниях. Осенью 1923 было создано Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность!», которое к концу года объединяло свыше 100 тысяч членов. В РСФСР общество содержало (1924) свыше 11 тысяч ликпунктов (свыше 500 тысяч учащихся). Во 2-й половине 1920-х годов общество перенесло основную работу в деревню. В 1926 грамотность лиц в возрасте 9-49 лет составила 56,6%. Всего в 1917-27 было обучено грамоте до 10 миллионов взрослых, в том числе в РСФСР 5,5 миллионов человек. Данные довоенных советских переписей о быстром росте грамотности (в 1920 - 41,7% грамотных, в 1926 - 51,1%, в 1939 - 81,2%) как будто подтверждают однозначность политического вывода о том, что СССР также стал страной сплошной грамотности. Однако в послевоенный период данные о грамотности всего населения (с 9 лет) не публикуются - их везде замещает (со ссылкой на декрет 1919) выборка возрастов с 9 до 49 лет (в 1897 - 28,4% грамотных, в 1926 - 56,6%, в 1939 - 84,0%, в 1959 - 98,5%). Таким образом, исключение из подсчёта возрастов старше 50 лет даёт к 1959 «требуемый» показатель грамотности, близкий к 100%.

Послевоенные советские переписи позволяют реконструировать и более реальную картину процесса - с учётом его демографического механизма. Характеризуя образовательную структуру населения в целом, эти переписи не исключают из общей совокупности, но и не выделяют в качестве самостоятельной категорию лиц, не имеющих законченного начального образования, и лиц без образования. Таковых в общем составе населения СССР старше 9 лет было: в 1959 - 32,9%, в 1970 - 22,4%, в 1979 - 11,3%, в 1989 - 5,5%. Именно эти данные отражают реальную картину процесса развития грамотности в СССР и форсированного формирования характеристик образовательной структуры современного общества.

Российская перепись населения (2002) показала, что удельный вес лиц без законченного начального образования снизился до 1%, в том числе неграмотных - до 0,6%.

Дополнительная литература:

Лав­лей Э. На­род­ное об­ра­зо­ва­ние. На­род­ные шко­лы: их со­вре­мен­ное по­ло­же­ние и от­но­ся­щее­ся к ним за­ко­но­да­тель­ст­во во всех го­су­дар­ст­вах. СПб., 1873;

Ле­вас­сер Э. На­род­ное об­ра­зо­ва­ние в ци­ви­ли­зо­ван­ных стра­нах. СПб., 1898–1899. Т. 1–2;

Progress of literacy in various countries. P., 1953;

Ра­шин А. Г. На­се­ле­ние Рос­сии за 100 лет. М., 1956;

World of literacy in various countries. P., 1957.

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