ГРАМОТИН ИВАН ТАРАСЬЕВИЧ

ГРАМОТИН Иван Тарасьевич - русский государственный деятель и ди­пло­мат , дум­ный дьяк (1603, 1618), московский дво­ря­нин (1633).

Из семьи дьяка. Впервые упоминается в документах как подьячий для письма в составе посольств в Священную Римскую империю в 1595 и 1599-1600. В 1601 году подьячий в Нижегородской четверти. В августе 1602 в чине дьяка сопровождал от границы до Москвы жениха царевны Ксении Борисовны - датского принца Ханса (Иоганна). Руководитель Поместного приказа (1603-04, 1605), а в отсутствие А. И. Власьева исполняющий обязанности руководителя Посольского приказа (июль 1603 - март 1604, 1605-06). В конце 1604 отправлен с войском против Лжедмитрия I, присягнул ему после смерти царя Бориса Фёдоровича Годунова, вошёл в круг доверенных лиц самозванца. Работал над составлением церемониала встречи М. Мнишек, был в составе наиболее почётной «третьей встречи» Ю. Мнишека.

В 1606-08 годах, после воцарения Василия Ивановича Шуйского, Грамотин служил в Пскове, вызвал недовольство населения, активно поддерживая посадскую верхушку и заставляя ремесленников работать на себя «безденежно». Деятельность Грамотина и псковского воеводы П. Н. Шереметева привела к Псковскому восстанию 1608, во время которого Грамотин спас свою жизнь, присягнув Лжедмитрию II. Стал одним из его ближайших советников, до конце 1609 находился в Тушинском лагере, во время Троицкой осады 1608-10 вместе с боярином М. Г. Салтыковым безуспешно пытался склонить к сдаче защитников Троице-Сергиева монастыря. Осенью 1609 вёл переговоры с королём Речи Посполитой Сигизмундом III, обрисовывал политические и экономические выгоды русско-польского союза, обсуждал условия избрания королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) на русский престол. Участвовал в составлении договора об избрании Владислава, подписанного 4(14).2.1610 представителями Тушинского лагеря. Остался на службе у Сигизмунда III и стал служить ему «преж всех».

С августа 1610 в Москве; в 1610-1612 руководитель Посольского приказа (до начало 1611 наряду с В. Г. Телепнёвым) и Поместного приказа. Один из ближайших советников начальника польско-литовского гарнизона в Москве А. К. Гонсевского. Печатник (с ноября/декабря 1610). В 1611 вёл переговоры с А. Жолкевским, готовил посольство князя Ю. Н. Трубецкого, М. Г. Салтыкова и В. Янова в Речь Посполиту. В 1612 по поручению Сигизмунда III безуспешно пытался склонить Земский собор к избранию Владислава на русский престол. В 1612-14 в Речи Посполитой, возможно, являлся её посланником в Русском государстве (не позднее осени 1614). По всей видимости, благодаря заступничеству братьев Б. М. и М. М. Салтыковых был прощён и возвращён на русскую службу, однако лишён чинов. Руководитель Новгородской четверти (1617-26). В мае 1618 вёл переговоры со шведскими послами. Вновь возглавил Посольский приказ (1619-26). Неоднократно сопровождал царя Михаила Фёдоровича в его поездках по монастырям. Противник политической линии пат­ри­ар­ха Филарета (Романова). В 1623-26 Посольский приказ под влиянием Грамотина отклонил предложения Англии и дважды Швеции об антипольском союзе. В 1624 Грамотин проводил расследование подлинности (подтвердил её) Ризы Господней, присланной персидским шахом Аббасом I в дар царю и его отцу патриарху Филарету. Руководитель Золотой палаты (1624-26), участвовал в подготовке свадебной церемонии царя Михаила Фёдоровича. По ложному обвинению в «самовольстве и упрямстве», а также в колдовстве, инициированному патриархом Филаретом, 22.12.1626(1.1.1627) подвергнут опале и сослан в Алатырь. В октябре 1633 амнистирован, вновь возглавил Посольский приказ (1634-35) и пожалован в печатники (1634-36). В декабре 1634 по инициативе Грамотина в Стокгольме открыта русская резидентура - первое постоянное дипломатическое представительство Русского государства за границей (просуществовало 1,5 года). Покровительствовал племяннику - И. Д. Милославскому.

Грамотин был одним из самых богатых дья­ков , крупный землевладелец, имел двор в Москве на улице Ильинка. Автор 6-й редакции «Сказания о битве новгородцев с суздальцами» (написана, вероятно, в конце 1610 - начале 1611). В 1627 году, находясь в Алатыре, составил «Космографию». Перед кончиной принял постриг с именем Иоиль в Троице-Сергиевом монастыре.