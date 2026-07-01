ГРАМЕНО МИХАЛЬ

ГРАМЕНО МИХАЛЬ (Grameno) - албанский общественный деятель, пуб­ли­цист , пи­са­тель .

Участник национально-освободительного и де­мо­кра­тического движения в Албании. В 1886 году выехал в Румынию, где примкнул к патриотическому движению албанской эмиграции (общество «Дитурия»). Возвратившись на родину, участвовал в освободительной борьбе против турецких захватчиков, развернувшейся в Албании в 1905-12 годах. Руководил повстанческим отрядом. Издатель прогрессивных газет «Lidhja orthodokse» (1909-10) и «Koha» (1911-26). Грамено - автор патриотических стихотворений, многие из которых стали народными песнями, и новелл. В 1905 году написал драмы: «Проклятья на албанский язык» и «Смерть Пирра» (опубликованы в 1906). В 1924 году, после прихода к власти А. Зогу, отошёл от активной политической деятельности. В 1925 опубликовал книгу воспоминаний «Албанские восстания» - ценное свидетельство участника освободительной борьбы о национальном движении албанского народа в 1905-08 годах.

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