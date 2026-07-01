ГРАКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ГРАКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - российский археолог и историк, доктор исторических наук (1939).

Окончил МГУ (1922). Ученик филологов-классиков М. М. Покровского и Н. И. Новосадского. Работал в Москве в Историческом музее (ГИМ) (1919, 1922-29), Институте археологии (1931-53), где возглавлял отделение нумизматики и вспомогательных исторических дисциплин (1943-47), отдел скифо-сарматской археологии (1947-53). Преподавал древние языки аспирантам ГИМ (1933-1935), в ИФЛИ (1933-41, где с В. А. Городцовым создал в 1938 году кафедру археологии), МГУ (1922-24, 1941-69); профессор (с 1939). Основополагающие труды по скифо-сарматской археологии, ан­тич­ной эпиграфике и др. Основной труд Гракова - «Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini» - свод более 30 тысяч керамических клейм из Северного Причерноморья (не опубликован). Создатель московской школы скифосарматской археологии (А. И. Мелюкова, К. Ф. Смирнов, П. Д. Либеров, Н. Г. Елагина, В. Г. Петренко, М. Г. Мошкова, А. М. Хазанов, А. И. Шкурко, В. Б. Виноградов, В. И. Гуляев, В. В. Дворниченко и др.); среди учеников Гракова - ведущие специалисты в области эпиграфики и других направлений в изучении античности и раннего железного века (Д. Б. Шелов, И. В. Яценко, М. И. Пикуль, А. К. Амброз, Ю. Г. Виноградов). Инициатор первых конференций по скнфо-сарматской археологии (1952, 1967). Раскопки памятников бронзового и раннего железного веков в Поволжье (Блюменфельдский курган, Кано, Харьковка), Приуралье (Алебастрова гора, Нежинские курганы), Западном Казахстане (Тулайкин аул, Худайберген), в Украине (Каменское городище, Вельское городище, Субботовское городище, Солоха, Никопольские курганы). На кафедре археологии МГУ с 1989 года проходят Граковские чтения.

Сочинения:

Древ­не­гре­че­ские ке­ра­ми­че­ские клей­ма с име­на­ми ас­ти­но­мов. М., 1928;

Monuments de la culture scythique entre le Volga et les monts Oural // Eurasia septentrionalis antiqua. Hels., 1928. Vol. 3; Скiфи. Київ, 1947;

Ка­мен­ское го­ро­ди­ще на Дне­пре // Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по ар­хео­ло­гии СССР. М., 1954. № 36;

Ски­фы. М., 1971;

Ран­ний же­лез­ный век: (куль­ту­ры За­пад­ной и Юго-Вос­точ­ной Ев­ро­пы). М., 1977.

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