ГРАК ЖЮЛЬЕН

ГРАК ЖЮЛЬЕН (Gracq) [псевдоним; настоящее имя и фамилия Луи Пуарье (Poirier)] - французский писатель.

Учился в ли­це­ях Нанта и Парижа, Высшей нормальной школе (с 1930) и Свободной школе политических наук (окончил в 1933). Преподавал в лицеях Нанта, Амьена, Парижа, университетах Амьена и Анжера (до 1970). Его первый роман «Замок Арголь» («Au château d’Argol», 1933, русский перевод 2004) своим интересом к бессознательному привлёк внимание сюрреалистов, общение с которыми оказало значительное влияние на дальнейшее творчество Грака: романы «Побережье Сирта» [«Le Rivage des Syrtes», 1951, Гонкуровская премия, 1951 (Грак от неё отказался); русский перевод 1991], «Сумрачный красавец» («Un beau ténébreux», 1945, русский перевод 2003), «Балкон в лесу» («Un balcon en forêt», 1958, русский перевод 1991) и др., где в рамках классических жанрово-сюжетных моделей с помощью приёма абстрагирования от социально-психологической определённости происходит обнажение метафизической сути бытия. Автор пьесы «Король-грешник» («Le roi рêcheur», 1949), созданной по мотивам легенд о рыцарях Круглого стола, сборников литературных зарисовок, эссе, интервью: «Предпочтения» («Préférences», 1961), «Буковки» («Lettrines», 1967 и 1974), «Разговоры» («Entretiens», 2002) и др. Многие произведения Грака были экранизированы.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1995–1996. Vol. 1–2.