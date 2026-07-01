ГРАФСКАЯ ВОЙНА, ГРАФСКАЯ РАСПРЯ (GREVENS FEJDE)

Графская война или «Графская распря» - борьба за престол Дании с 1534 по 1536 гг. между сторонниками протестантского герцога Голштинского Кристиана и свергнутого датского католического короля Кристиана II . На стороне герцога выступала Швеция, интересы Кристиана II поддержали города Ганзейского союза, в особенности Любек. Войска Любека возглавили два графа: Иоанн Гойа и Кристофер Ольденбургский. Отсюда происходит название «Графская война».

В 1533 году умер датский король Фредерик I. К власти в Дании пришел Голштинский герцог Кристиан и его сторонники из числа дворян. Швеция поддержала Данию из-за давнего конфликта с Любеком.

В Любек как представитель Кристиана II был призван граф Кристофер Ольденбургский с наемной армией. Там же находился зять шведского короля Густава I Иоанн Гойа. Вокруг него собралось войско, на половину состоявшее из недовольных королем шведов. В 1534 году Кристофер Ольденбургский завладел Зеландией и Сконе. Местное население оказало ему содействие.

В это время герцог Голштинский был коронован как датский король Кристиан III. В 1535 году Густав I Ваза разбил союзников Кристиана II у Гельсингборга. В том же году войско датского короля под командованием Иоганна Ранцау одержало победу над военными силами Любека у Экснебьерга (остров Фюн).

В такой ситуации Любек попросил мира. Договор был заключен в Гамбурге. Любек смог вывести войска из датских земель, в обмен на это полностью отказался от поддержки интересов Кристиана II.

В 1536 году, утвердившись у власти, Кристиан III осуществил реформацию в Дании . После Графской войны Ганза потеряла практически все торговые привилегии.

Иллюстрации:

Копенгаген. Гравюра из Ольденбургской Хроники (1536/1599).

Автор статьи: Перепечкин К. В.