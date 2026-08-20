«Грaфская рaспря»

«Грáфская рáспря» — внутренняя война в Дании (1534—1536), сопровождавшаяся внешним вторжением Любека и Швеции. Была связана с борьбой за власть в Дании, соперничеством на Балтике, распадом унии Дании, Швеции и Норвегии (Кальмарская уния) и началом Реформации. В начале 1520-х в Швеции вспыхнуло восстание против короля Дании, Швеции и Норвегии Кристиана II. Освободительное движение возглавил дворянин Густав Васа, заручившийся помощью Любека, предоставленной в долг. Любек получил привилегии, позволявшие контролировать торговлю Швеции на Балтике. В 1523 Густав Васа (возможно, при поддержке Любека) был провозглашен королем Швеции, которая обрела независимость. Тем временем датские дворяне , недовольные Кристианом II, свергли его при поддержке Любека. Королем стал Фредерик I (1523–1533). В 1524 между Данией и Швецией при по­средничестве Любека был заключен мир . В обеих странах начались реформационные преобразования, поначалу умеренные. После смерти Фредерика I в Дании возникли разногласия относительно преемника. Одним из претендентов являлся сын короля — герцог Кристиан. Однако он покровительствовал протестантам; большинство членов Государственного совета (в то время — католиков) воспротивились его избранию. Тем временем в Любеке борьба между олигархами — католиками и демократической протестантской оппозицией — завершилась победой протестантов. Новое руководство повело борьбу с конкурентами Любека — голландцами и обратилось за помощью к Дании. Государственный совет Дании ответил отказом. Но многие бюргеры, особенно в Копенгагене и Мальмё, являлись сторонниками Реформации и противниками Государственного совета. Они поддержали Любек. В Данию вторглись наемные войска Любека во главе с графом Кристофером Ольденбургским (отсюда название «Графская распря»). Он действовал от имени короля-изгнанника Кристиана II. Внешняя агрессия сопровождалась внутренней войной сторонников и противников этого короля. Интервенты использовали недовольство датской аристо­кратией, провоцировали восстания, убийства дворян. Ситуацией воспользовались шведы, чтобы аннулировать привилегии Любека, не платить остаток долга этому городу и не допустить прихода к власти в Дании Кристиана II и его сподвижников. Швеция вступила в войну на стороне герцога Кристиана, которого датские дворяне избрали королем (Кристиан III, 1535–1559). Любек потерпел поражение. А вскоре там произошел новый переворот: к власти вернулась патрицианская, консервативно-католическая партия. В 1536 Любек заключил мир с Данией и Швецией. Его привилегии в Швеции были аннулированы; позиции на Балтике пошатнулись. Отношения между скандинавскими королевствами на время улучшились. Скандинавские монархи получили возможность сосредоточиться на внутренних проблемах, закрепить успехи, пополнить казну, продолжить и завершить реформационные преобразования. Ист.: Aktstykker til Nordens historie i grevefeidens tid / Udg. C. Paludan-Müller. Odense, 1852. Лит.: Danmarks historie. Bd. II. København, 1980; Hørby K. Reformationens indførelse i Danmark. København, 1968.