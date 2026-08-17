ГРАФОЛОГИЯ
Учение об определении характера человека по почерку. (от греч. γράφω – писать и ...логия, букв. – учение о письме).
Первой книгой по Г. был трактат итальянца К. Бальди «Как распознавать по одному только письму натуру и свойства писавшего» (1622). Однако основателем Г. считается франц. аббат Ж. Мишон (1806–81), предложивший термин «Г.» в своей кн. «Cиcтeмa графологии» (1872). В 19–20 вв. были изданы многочисл. работы по Г., возникли новые направления в её развитии. Представители одного из них, напр. Г. Мейер (Германия), считают, что для определения характера человека осн. значение имеют не графич. формы, а те движения, с помощью которых они выполняются. Однако, поскольку истолкование значения графич. форм и движений основывается в конечном счёте на интуиции, все попытки использовать Г. в судебной экспертизе документов были безуспешны. Тем не менее совр. графологи сотрудничают с психиатрами и психологами, утверждая, что анализ почерка (графоанализ) позволяет криминалистам проникнуть во внутр. мир личности. Среди рос. графологов наиболее известен Д. М. Зуев-Инсаров («Почерк и личность», 1929). Операции над абзацем:
В течение длительного времени в России сохранялось скептич. в целом отношение к Г. Однако с развитием совр. информац. технологий и их интеграцией в сферу исследования почерка ситуация начала меняться. Отеч. почерковеды используют некоторые признаки почерка и письма, описанные графологами, для решения таких задач, как установление пола, возраста и состояния пишущего. Ими созданы компьютерные системы гибридного интеллекта для установления по почерку некоторых черт характера человека, используемые при розыске преступников, отборе кандидатов при приёме на работу, в учебные заведения. Существует ряд проф. графологич. организаций, напр. Междунар. графологич. общество.