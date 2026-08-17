ГРАФОЛОГИЯ

Уче­ние об оп­ре­де­ле­нии ха­рак­те­ра че­ло­ве­ка по по­чер­ку. (от греч. γράφω – пи­сать и ...логия, букв. – уче­ние о пись­ме ).

Пер­вой кни­гой по Г. был трак­тат италь­ян­ца К. Баль­ди «Как рас­по­зна­вать по од­но­му толь­ко пись­му на­ту­ру и свой­ст­ва пи­сав­ше­го» (1622). Од­на­ко ос­но­ва­те­лем Г. счи­та­ет­ся франц. аб­бат Ж. Ми­шон (1806–81), пред­ло­жив­ший тер­мин «Г.» в сво­ей кн. «Cиcтeмa гра­фо­ло­гии» (1872). В 19–20 вв. бы­ли из­да­ны мно­го­числ. ра­бо­ты по Г., воз­ник­ли но­вые на­прав­ле­ния в её раз­ви­тии. Пред­ста­ви­те­ли од­но­го из них, напр. Г. Мей­ер (Гер­ма­ния), счи­та­ют, что для оп­ре­де­ле­ния ха­рак­те­ра че­ло­ве­ка осн. зна­че­ние име­ют не гра­фич. фор­мы, а те дви­же­ния, с по­мо­щью ко­то­рых они вы­пол­ня­ют­ся. Од­на­ко, по­сколь­ку ис­тол­ко­ва­ние зна­че­ния гра­фич. форм и дви­же­ний ос­но­вы­ва­ет­ся в ко­неч­ном счё­те на ин­туи­ции, все по­пыт­ки ис­поль­зо­вать Г. в су­деб­ной экс­пер­ти­зе до­ку­мен­тов бы­ли без­ус­пеш­ны. Тем не ме­нее совр. гра­фо­ло­ги со­труд­ни­ча­ют с пси­хи­ат­ра­ми и пси­хо­ло­га­ми, ут­вер­ждая, что ана­лиз по­чер­ка (гра­фо­ана­лиз) по­зво­ля­ет кри­ми­на­ли­стам про­ник­нуть во внутр. мир лич­но­сти. Сре­ди рос. гра­фо­ло­гов наи­бо­лее из­вес­тен Д. М. Зу­ев-Ин­са­ров («По­черк и лич­ность», 1929). Операции над абзацем:

В те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни в Рос­сии со­хра­ня­лось скеп­тич. в це­лом от­ноше­ние к Г. Од­на­ко с раз­ви­ти­ем совр. ин­фор­мац. тех­но­ло­гий и их ин­те­гра­ци­ей в сфе­ру ис­сле­до­ва­ния по­чер­ка си­туа­ция на­ча­ла ме­нять­ся. Отеч. по­чер­ко­ве­ды ис­поль­зу­ют не­ко­то­рые при­зна­ки по­чер­ка и пись­ма, опи­сан­ные гра­фо­ло­га­ми, для ре­ше­ния та­ких за­дач, как ус­та­нов­ле­ние по­ла, воз­рас­та и со­стоя­ния пи­шу­ще­го. Ими соз­да­ны ком­пь­ю­тер­ные сис­те­мы гиб­рид­но­го ин­тел­лек­та для ус­та­нов­ле­ния по по­чер­ку не­ко­то­рых черт ха­рак­те­ра че­ло­ве­ка, ис­поль­зуе­мые при ро­зы­ске пре­ступ­ни­ков, от­бо­ре кан­ди­да­тов при приё­ме на ра­бо­ту, в учеб­ные за­ве­де­ния. Су­ще­ст­ву­ет ряд проф. гра­фо­ло­гич. ор­га­ни­за­ций, напр. Ме­ж­ду­нар. гра­фо­ло­гич. общество.

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