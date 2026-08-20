ГРАФЕНАУЭР (Grafenauer) Бого
Словенский историк.
В 1940 окончил филос. ф-т Люблянского ун-та. В 1946 участвовал в работе междунар. комиссии по установлению границы Югославии с Италией и Австрией. С 1951 проф. Люблянского ун-та, в 1957–58 декан филос. ф-та. В 1954–58 секретарь Союза историч. обществ. С 1972 д. чл. Словенской АН, был также чл.-корр. АН Боснии и Герцеговины, чл. Президиума Сербской АН. В 1978–88 президент Матицы словенской. Осн. работы посвящены истории Словении, расселению славян на Балканах, истории Каринтии, восстаниям словен. крестьян в 16–18 вв., крестьянскому движению 1848–49.
Сочинения:
Ustoličavanje Koroških vojvod in država karantanskih slovencev. Ljubljana, 1952;
Zgodovina slovenskega naroda. Ljubljana, 1964–1974. Sv. 1, 2, 5;
Slovensko narodno vprašanje in slovenski zgodovinski položaj. Ljubljana, 1987;
Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje. Ljubljana, 1994.