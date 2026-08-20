ГРАФЕНАУЭР (Grafenauer) Бого

Сло­венский ис­то­рик.

В 1940 окон­чил фи­лос. ф-т Люб­лян­ско­го ун-та. В 1946 уча­ст­во­вал в ра­бо­те ме­ж­ду­нар. ко­мис­сии по ус­та­нов­ле­нию гра­ни­цы Юго­сла­вии с Ита­ли­ей и Ав­ст­ри­ей. С 1951 проф. Люб­лян­ско­го ун-та, в 1957–58 де­кан фи­лос. ф-та. В 1954–58 сек­ре­тарь Сою­за ис­то­рич. об­ществ. С 1972 д. чл. Сло­вен­ской АН, был так­же чл.-корр. АН Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны, чл. Пре­зи­диу­ма Серб­ской АН. В 1978–88 пре­зи­дент Ма­ти­цы сло­вен­ской. Осн. ра­бо­ты по­свя­ще­ны ис­то­рии Сло­ве­нии, рас­се­ле­нию сла­вян на Бал­ка­нах, ис­то­рии Ка­рин­тии, вос­ста­ни­ям сло­вен. кре­сть­ян в 16–18 вв., кре­сть­ян­ско­му дви­же­нию 1848–49.

Сочинения:

Ustoličavanje Koroških vojvod in država karantanskih slovencev. Ljubljana, 1952;

Zgo­do­vina slovenskega naroda. Ljubljana, 1964–1974. Sv. 1, 2, 5;

Slovensko narodno vprašanje in slo­ven­ski zgodovinski položaj. Ljubljana, 1987;

Oblikovanje severne slovenske narodnostne me­je. Ljubljana, 1994.