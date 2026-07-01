ГРАФ-МАРШАЛ (англ. Earl Marshal)

Значительная должность при английском королевском дворе. В Выское Средневековье должность графа-маршала предполагала исключительно военные обязанности. Будучи помощником лорда-констебля, он следил за порядком дел в кавалерии, а также руководил рыцарским военным судом.

К концу XV в. вес должности значительно увеличивается. В ведение графа-маршала попадает Маршальский суд (с 1483 г.) и Коллегия Герольдов (осн. 1484 г.). Герцоги Норфолки, рассматривали эту должность как наследственну, ведая всеми гераьдическими спорами в Англии (нынешний граф-маршал также является герцогом Норфолком).

Помимо геральдических дел в ведении графа-маршала находились (и находятся) вопросы организации важнейших монарших церемоний: коронаций, бракосочетаний и похорон. Также, он сопровождает короля (или королеву) во время открытия и закрытия парламентских сессий.

Иллюстрация:

Томас Говард с жезлом графа-маршала. Ганс Гольбейн (Младший). XVI в.

Автор статьи: Боварь В. В.