ГРАФ (лат. comes, нем. Graf, франц. comte)

Дворянский титул.

В Раннее Средневековье графами называли должностных лиц, назначаемых королем для управления небольшой территории в рамках герцогства. Во Франкском государстве графам принадлежала военная, фискальная и судебная власть в некой области. Графы назначались королем произвольно.

В 614 г. Хлотарь II издал эдикт , запрещавший назначать в некую местность графом человека, не рожденного в ней. Это обеспечило сращивание власти королевского чиновника с крупным землевладением и предопределило дезинтеграцию королевства Меровингов , а также превращение должности и привилегий графа в наследственные. Карл Великий пытался ограничить власть графов и препятствовать ее передаче по наследству, однако эти попытки не имели стабильного успеха.

В 877 г. Карл Лысый издал капитулярий, закрепивший официально передачу должности графа и земли по наследству. К X в. институт графства утратил характер должности, и графы превратились с самостоятельных владетелей. Впоследствии титул графа утратил всякую связь с государственной службой и стал лишь почетным званием, распространённым во всех европейских монархиях.

Иллюстрации:

Эд Парижский - граф Парижа 886-888 гг.

Автор статьи: Г. А. Шмидт