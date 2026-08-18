Граф (лат. comes, герм. Graf, англ. earl, фр. comte, порт. conde)

Граф (лат. comes, герм. Graf, англ. earl, фр. comte, порт. conde) — 1) в раннем Средневековье назначаемое королем должностное лицо; 2) титул в сеньориальной иерархии ниже герцога и маркиза, выше барона. Назначаемый Г. раннего Средневековья обладал военной, административной и судебной властью в пределах округа. Самые могущественные Г. достигли власти в племенных образованиях. При Каролингах они стали захватывать в собственность вверенные их управлению земли и превращаться в сеньоров. Кьерсийский капитулярий короля Карла II Лысого 14 июня 877, уста­новив наследственность титула, юридически закрепил самостоятельность Г. Смерть Карла II привела к немедленному усилению автономии крупных сеньоров. В X в. в своих крупных земельных владениях они превращали свободное крестьянское население в зависимое. В течение X в. борьба между Г. Париж­скими (Робертинами) и последними Каролингами завершилась избранием Гуго Капета королем (987). С развитием вассалитета Г. включились в феодальную иерархию, но сохранили высокую степень независимости. В дальнейшем Г. были как источником междоусобиц, так и опорой короны. В германских землях они становились имперской знатью. В средневековой Франции существовали графства Блуа, Турень, Анжу, Шампань, Пуату, Тулуз­ское, Овернь и др. Со 2-й половины XVI в. при возведении в достоин­ство Г. даровался только титул , без домена и земельной юрисдикции. В XVII в. умножились узурпации титулов; парижский парламент запретил 13 августа 1663 пользоваться неподтвержденными титулом и атрибутами достоинства. В России титул Г. введен в XVIII в. Петром I; первым Г. стал Б. Н. Шереметев. Титул Г. формально сохраняется в большинстве стран Европы с монархической формой правления. Ист.: Monumenta Germaniae Historica. Série Leges. Capitularia regum Francorum, II. № 281. P. 355—361.