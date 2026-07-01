ГРАФ (Graf) Оскар Мария

Немецкий пи­са­тель .

Сын пе­ка­ря. В 1911 бе­жал из семьи, пе­ре­брал­ся в Мюн­хен, где сбли­зил­ся с ре­во­лю­ци­он­но- анар­хи­ст­ски­ми лит. круж­ка­ми; стран­ст­во­вал по Гер­ма­нии, Швей­ца­рии, Ита­лии. Лит. де­бют – сти­хи в ж. «Aktion» (1914). В 1914–16 вое­вал на рус. фрон­те. В 1918 уча­ст­во­вал в мюн­хен­ской Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции, был два­ж­ды аре­сто­ван. По­сле ран­них опы­тов в ду­хе экс­прес­сио­низ­ма [сб. сти­хов «Ре­во­лю­цио­не­ры» («Revo­lütio­näre», 1917), «Аминь и на­ча­ло» («Amen und Anfang», 1919)] на­пи­сал ряд про­из­ве­де­ний, в ко­то­рых дос­то­вер­но вос­соз­дал со­ци­аль­но-по­ли­тич. со­бы­тия в Гер­ма­нии 1-й тре­ти 20 в.: ав­то­био­гра­фич. ро­ма­ны «Юность» («Frühzeit», 1922, рус. пер. 1926), «Мы в ло­вуш­ке» («Wir sind Gefangene», 1927, рус. пер. 1928), са­ти­рич. ро­ма­ны «Безд­на» («Der Ab­grund», 1935, рус. пер. 1935), «Ан­тон Зит­тин­гер» («Anton Sittinger», 1937, рус. пер. 1939). В 1933 эмиг­ри­ро­вал в Ав­ст­рию, за­тем – в Че­хо­сло­ва­кию. В 1934 Г. вы­сту­пил с от­кры­тым пись­мом-про­тес­том гит­ле­ров­ско­му пра­ви­тель­ст­ву «Со­жги­те ме­ня!» («Verbrennt mich!»), за­голо­вок ко­то­ро­го стал де­ви­зом ан­ти­фаши­ст­ско­го Со­про­тив­ле­ния. С 1938 – в США, где вёл ак­тив­ную ан­ти­фа­ши­ст­скую дея­тель­ность. Наи­боль­шую из­вест­ность Г. при­нес­ла «кре­сть­ян­ская» про­за [сб. рас­ска­зов «Ба­вар­ский Де­ка­ме­рон» («Das bayrische Dekameron», 1927), ро­ма­ны «Тя­жё­лый торг» («Der harte Handel», 1935, рус. пер. 1935), «Жизнь мо­ей ма­те­ри» («Das Leben meiner Mutter», 1947) и др.], в ко­то­рой кри­тич. изо­бра­же­ние де­ре­вен­ско­го ук­ла­да со­че­та­ет­ся с мяг­кой иро­ни­ей, со­чув­ст­ви­ем, нос­таль­гич. но­та­ми.

Сочинения:

Ausgewählte Werke. Münch., 1975–1978. Bd 1–7.

Автор статьи: Стрель­ни­ко­ва А. А.