ГРАФ (Graf) Оскар Мария
Немецкий писатель.
Сын пекаря. В 1911 бежал из семьи, перебрался в Мюнхен, где сблизился с революционно-анархистскими лит. кружками; странствовал по Германии, Швейцарии, Италии. Лит. дебют – стихи в ж. «Aktion» (1914). В 1914–16 воевал на рус. фронте. В 1918 участвовал в мюнхенской Ноябрьской революции, был дважды арестован. После ранних опытов в духе экспрессионизма [сб. стихов «Революционеры» («Revolütionäre», 1917), «Аминь и начало» («Amen und Anfang», 1919)] написал ряд произведений, в которых достоверно воссоздал социально-политич. события в Германии 1-й трети 20 в.: автобиографич. романы «Юность» («Frühzeit», 1922, рус. пер. 1926), «Мы в ловушке» («Wir sind Gefangene», 1927, рус. пер. 1928), сатирич. романы «Бездна» («Der Abgrund», 1935, рус. пер. 1935), «Антон Зиттингер» («Anton Sittinger», 1937, рус. пер. 1939). В 1933 эмигрировал в Австрию, затем – в Чехословакию. В 1934 Г. выступил с открытым письмом-протестом гитлеровскому правительству «Сожгите меня!» («Verbrennt mich!»), заголовок которого стал девизом антифашистского Сопротивления. С 1938 – в США, где вёл активную антифашистскую деятельность. Наибольшую известность Г. принесла «крестьянская» проза [сб. рассказов «Баварский Декамерон» («Das bayrische Dekameron», 1927), романы «Тяжёлый торг» («Der harte Handel», 1935, рус. пер. 1935), «Жизнь моей матери» («Das Leben meiner Mutter», 1947) и др.], в которой критич. изображение деревенского уклада сочетается с мягкой иронией, сочувствием, ностальгич. нотами.
Сочинения:
Ausgewählte Werke. Münch., 1975–1978. Bd 1–7.
Автор статьи: Стрельникова А. А.