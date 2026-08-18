ГРАДУАЛ

ГРАДУАЛ [позднелатинский - graduale, сокращенный от responsorium graduale - респонсорий, исполняемый на ступенях (амвона)],

1) в богослужении Римско-католической церк­ви песнопение респонсорного типа, входящее в проприй мессы. Состоит из хорового рефрена (А) и сольной части (В), именуемой «верс» (латинский versus, буквально - стих), которые чередуются по схеме AB А (повторное проведение А обычно сокращено). Текст верса, как правило, заимствуется из Псалтири. Древнейшие мелодии градуала написаны во 2-м (гиподорийском) и 5-м (лидийском) ладах (смотри Церковные лады). Градуал зачастую богато украшен протяжёнными мелизмами (например, песнопения «Наес dies», «Juravit Dominus», «Tecum principium»), что предполагает высокое исполнительское мастерство певчих.

2) Богослужебная кни­га , содержащая песнопения мессы (вначале только проприя, ныне также ординария). Наиболее древние котированные рукописи, носящие название «градуал», относятся к 11 веку (под другими названиями книги с песнопениями мессы известны с 9 века). Последнее авторитетное издание римского градуала - «Graduale triplex» (1979), наряду с квадратными нотами содержит факсимиле двух невменных оригиналов (отсюда название).

Смотри также Антифонарий.

Иллюстрации:

Стра­ни­ца ру­ко­пис­но­го гра­дуа­ла. 14 в. Го­род­ская биб­лио­те­ка Ми­ла­на. Архив БРЭ.

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