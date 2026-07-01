Градовский, Александр Дмитриевич (

Градо`вский, Александр Дмитриевич (13[25].12.1841, Валуйский уезд Воронежской губ. — 06[18].11.1889, Санкт-Петербург) — ученый-правовед, публицист, общественный деятель. Из дворян. Окончил юридический факультет Харьковского университета (1862). В 1867 защитил магистерскую («Высшая администрация России XVIII столетия и генерал-прокуроры»), в 1868 — докторскую диссертацию («История местного управления в России»). С 1866 доцент, с 1869 ординарный профессор государственного права Петербургского университета. Основной научный труд — «Начала русского государственного права» (Т. 1—3, 1875—1883). С 1869 — постоянный сотрудник газеты «Голос». В фокусе внимания публицистики Г. были борьба за продолжение и углубление реформ 1860-х, развитие гласности и местного земского самоуправления, критика революционных и социалистических учений. Последовательный выразитель либерального мировоззрения, Г., вместе с тем, был убежден в со­­в­местимости самодержа­вия с граждан­скими свободами и пра­вовым порядком, выступал за постепенные реформы сверху и сотрудничество власти и общества. В период Балканского кризиса 1875—1878 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) выступал за активную внешнюю политику России и освобождение славян от османского ига. В 1878 участвовал в комиссии по разработке конституции для Болгарии (Тырновская конституция , 1879). В 1880—1881 Г. оказывал содействие реформаторскому курсу М. Т. Лорис-Меликова печатными публикациями и экспертными консультациями. После отставки Лорис-Меликова (май 1881) и закрытия газеты «Голос» (1883) отошел от политической деятельности. Тайный советник (1889). Соч.: Собрание сочинений. Т. 1—9. СПб., 1899—1904; Сочинения. СПб., 2001; Трудные годы (1876—1880): очерки и опыты. М., 2007. Лит.: Твардовская В. А. Александр Дмитриевич Градовский // Российские либералы. М., 2001. С. 114—158.