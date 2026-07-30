ГРАДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

ГРАДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - российский историк права, пуб­ли­цист , тайный советсник (1889).

Дво­ря­нин . Окончил юридический факультет Харьковского университета (1862 год). Доцент (1867 год), профессор Санкт-Петербургского университета (с 1869 года). В своих исторических сочинениях выступил последователем историков «государственной школы» - К. Д. Кавелина, С. М. Соловьёва и др. Главная работа Градовского - «Начала русского государственного пра­ва » (т. 1 - «О государственном устройстве», 1875 год; т. 2 - «Органы управления», 1876 год; т. 3 - «Органы местного управления», 1881 год) - первое систематическое изложение истории государственного устройства и управления, а также самоуправления в России. Автор одних из первых в России обобщающих работ по истории государственного права западноевропейских стран. С 1869 года один из ведущих публицистов газеты «Голос».

Умеренный либерал. Рассматривал «русский либерализм» как «правительственную партию», возникшую «во время преобразовательной деятельности Александра II»; превращение либералов в оппозиционную силу связывал с отказом правительства от дальнейших реформ или с пересмотром уже осуществлённых. Выступал против слепого следования опыту «цивилизованных наций», полагая, что «разнообразие национальных особенностей есть коренное условие правильного хода общечеловеческой цивилизации». Призывал к поддержке Россией борьбы балканских народов против турецкого господства. После окончания русско-турецкой войны 1877-1878 годы в качестве эксперта участвовал в разработке конституции Болгарии, отстаивал законодательный характер Народного собрания Болгарии и прямые выборы в него (реализовано). Видел причину распространения социалистических идей в низкой культуре населения, наивности и максимализме интеллигенции. Отстаивал необходимость создания всесословной мелкой земской единицы, что стало одним из основополагающих требований земского движения.

Сочинения:

Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1899–1904;

Со­чи­не­ния. СПб., 2001.