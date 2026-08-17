ГРАДОНАЧАЛЬСТВО

ГРАДОНАЧАЛЬСТВО, административно-территориальное образование в России, выделенное из общего губернского управления.

Состояло из города (реже нескольких городов) и прилегающей к нему (к ним) округи (иногда уезда). Если в состав градоначальства входило более одного города, один из них назначался главным. Границы градоначальства неоднократно менялись. Создавались на основании частных за­ко­но­дательных ак­тов . В 1-й половине 19 века учреждались в портовых и пограничных городах, крупных торговых пунктах, а затем - в крупных промышленных и стратегически важных городах для более успешного противодействия развивавшемуся там революционному движению. Существовали градоначальства с центрами в городах Таганрог (1803-88; в 1807-1904 включало также города Ростов-на-Дону, Нахичевань-на-Дону и Мариуполь), Одесса (1803-38, 1856-1917), Феодосия (1804-29), Керчь-Еникале (1821-1917), Измаил (1830-35; города Рени, Килия и ряд селений), Кяхта (1851-63), Дербент (1860-83), Санкт-Петербург (1871-1917; фактически с 1873), Севастополь (1873-1917, восстановлено командованием Вооруженных сил Юга России в 1919 году, ликвидировано после установления советской власти в 1920), Дальний (1899-1905), Николаев (1900-17), Ростов-на-Дону (1904-17; Нахичевань-на-Дону), Москва (1905-17), Баку (1906-17), Ялта (1914-17; Алушта). Управление градоначальства обычно состояло из канцелярии, нескольких чиновников по особым поручениям. Градоначальства в Санкт-Петербурге и Москве имели ветеринарную и техническую части, адресный стол, общий и по­ли­цей­ский архив. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка (Охранное отделение) и полицейский телеграф (имелся также при некоторых других градоначальствах). Помимо этого, в состав Санкт-Петербургского градоначальства входили Совещательное по врачебно-санитарной части присутствие, Врачебное управление, Врачебно-полицейский комитет, ветеринарный инспектор, редакция газеты «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальника и Санкт-Петербургской городской полиции», в состав Московского градоначальства - Врачебно-полицейское управление, Центральный полицейский приёмный покой, ветеринарная часть.

Градоначальство возглавлялось градоначальником, который назначался и увольнялся императором по представлению министра внутренних дел, подчинялся МВД или ге­не­рал-гу­бер­на­то­ру, его должность соответствовала чину 4-го класса. Ему подчинялись по всем делам управления чиновники и воинские начальники в пределах градоначальства. Градоначальник возглавлял городскую полицию, выдавал паспорта и подорожные на выезд за границу и на проезд внутри государства. Надзирал за исправным содержанием карантинов, стремился к предохранению города от эпидемий, принимал соответствующие меры в случае их возникновения. Наблюдал за деятельностью иностранных консулов и исправностью почтовых отправлений. Должен был принимать меры по развитию торговли и торгового мореплавания, поощрять судостроение в портовых городах, контролировать исполнение таможенного законодательства. Осуществлял надзор за судебным делопроизводством, исполнением приговоров коммерческих судов, утверждал в должности стряпчих этих судов и др. До 1870 года утверждал постановления органов городского управления по вопросам благоустройства городов, об определении и раскладке полицейских повинностей, контролировал поступление городских доходов. С 1870 года пользовался всеми правами губернаторов по надзору за городским самоуправлением. В ведении градоначальников состояли также крепостные и портовые строения, помещение для содержания неисправных должников и арестантские помещения при полицейских домах. С 1876 года градоначальник имел право издавать имевшие законную силу обязательные постановления, с 1881 - право ссылать в административном порядке «политически неблагонадёжных лиц». Градоначальники городов Таганрог, Керчь-Еникале и Кяхта исполняли обязанности начальников таможенных округов. Кяхтинский градоначальник помимо этого осуществлял внешние сношения с Китаем под руководством генерал-губернатора, а севастопольский градоначальник одновременно являлся командиром порта и комендантом крепости города. После Февральской революции 1917 года градоначальники заменены комиссарами Временного правительства (Временный комитет Государственной думы назначил в Санкт-Петербурге общественного градоначальника).

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