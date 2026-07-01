ГРАЦИАНСКИЙ Николай Павлович
Российский историк-медиевист.
В 1910 окончил историко-филологич. ф-т Казанского ун-та. До 1920 преподаватель того же ун-та. В 1921–45 (с перерывами) науч. сотрудник Ин-та истории РАНИОН, преобразованного в Ин-т истории АН СССР. В 1934–36, 1941–45 проф. МГУ, заведовал кафедрой в Моск. гос. педагогическом ин-те им. Ленина. Внёс значит. вклад в изучение социально-экономич. истории раннего и классич. Средневековья (гл. обр. Франции), истории древних германцев, зап. славян. Ряд работ Г. посвящён анализу варварских правд (в 1913 вышло издание «Салической правды» в его переводе.
Сочинения: Бургундская деревня в Х–ХII столетиях. М.; Л., 1935; Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. М., 1960.