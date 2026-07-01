ГРАЦИАНСКИЙ Николай Павлович

Российский ис­то­рик-ме­дие­вист.

В 1910 окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. ф-т Ка­зан­ско­го ун-та. До 1920 пре­по­да­ва­тель то­го же ун-та. В 1921–45 (с пе­ре­ры­ва­ми) на­уч. со­труд­ник Ин-та ис­то­рии РАНИОН, пре­об­ра­зо­ван­но­го в Ин-т ис­то­рии АН СССР. В 1934–36, 1941–45 проф. МГУ , за­ве­до­вал ка­фед­рой в Моск. гос. пе­да­го­ги­че­ском ин-те им. Ле­ни­на. Внёс зна­чит. вклад в изу­че­ние со­ци­аль­но-эко­но­мич. ис­то­рии ран­не­го и клас­сич. Сред­не­ве­ко­вья (гл. обр. Фран­ции), ис­то­рии древ­них гер­ман­цев, зап. сла­вян. Ряд ра­бот Г. по­свя­щён ана­ли­зу вар­вар­ских правд (в 1913 вы­шло из­да­ние «Са­ли­че­ской прав­ды» в его пе­ре­во­де.

Сочинения: Бур­гунд­ская де­рев­ня в Х–ХII сто­ле­ти­ях. М.; Л., 1935; Из со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ской ис­то­рии за­пад­но­ев­ро­пей­ско­го сред­не­ве­ко­вья. М., 1960.