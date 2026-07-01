Грациaни (ит. Graziani), Родольфо (11.08.1882, Филеттино ‒ 11.01.1955, Рим)

Грациáни (ит. Graziani), Родольфо (11.08.1882, Филеттино — 11.01.1955, Рим) — итальянский военный деятель, маршал Италии (1936). Участ­ник Итало-турецкой войны 1911—1912 и Первой мировой войны. При фашистском режиме Б. Муссолини командовал итальянскими войсками в Ливии, руководил подавлением выступлений местных племен. В 1930—1934 вице-губернатор Киренаики, с 1935 — губернатор Итальянского Сомали. Участвовал в Итало-эфиоп­ской войне 1935—1936. В 1936—1937 — вице-король Эфиопии. В 1940 после смерти И. Бальбо возглавил итальянское вторжение в Египет. После поражения от англичан в декабре 1940 — феврале 1941 (операция «Компас») отправлен в отставку. В 1943—1945 военный министр так называемой Итальянской социальной республики («республика Сало»). В 1950 приговорен к 19 годам лишения свободы, но амнистирован через 4 месяца. В 1953 стал почетным президентом неофашистской организации Итальянское социальное движение. Лит.: Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; История Италии. Т. 3 / Отв. ред. С. И. Дорофеев. М., 1971; Харботл Т. Битвы мировой истории / Пер. с англ. М., 1993.