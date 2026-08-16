ГРАЦИАНИ (Graziani) Родольфо

Итальянский государственный и во­енный дея­тель.

В 1901 по­сту­пил на во­ен. служ­бу. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , был два­ж­ды ра­нен. В 1921–31 слу­жил в ко­ло­ни­аль­ных вой­сках в Ли­вии, уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии ря­да вос­ста­ний ме­ст­но­го на­се­ле­ния. С 1923 бри­гад­ный ге­не­рал, с 1930 ди­ви­зи­он­ный ге­не­рал. В 1930–32 ви­це-гу­бер­на­тор Ки­ре­наи­ки. В 1932–34 ко­манд. ар­мей­ским кор­пу­сом. В 1935–36 гу­бер­на­тор Итал. Со­ма­ли, ко­ман­до­вал Юж. ар­ми­ей во вре­мя ита­ло-эфи­оп. вой­ны 1935–36 (см. Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны). В мае 1936 Г. бы­ло при­свое­но зва­ние мар­ша­ла и по­жа­ло­ван ти­тул мар­ки­за Не­гел­ли. В авг. 1936 – но­яб. 1937 ви­це-ко­роль Эфио­пии, ан­нек­си­ро­ван­ной Ита­ли­ей. В нач. 2-й ми­ро­вой вой­ны за­ни­мал долж­но­сти нач. ген­шта­ба су­хо­пут­ных войск (с 31.10.1939) и од­но­вре­мен­но (с 30.6.1940) глав­но­ко­манд. итал. вой­ска­ми в Сев. Аф­ри­ке. 9.2.1941 по­сле ря­да по­ра­же­ний итал. войск от ан­гли­чан в Ли­вии от­прав­лен в от­став­ку. С 27.9.1943 во­ен. ми­нистр «Рес­пуб­ли­ки Са­ло», соз­дан­ной Б. Мус­со­ли­ни на се­ве­ре Ита­лии, с авг. 1944 од­но­вре­мен­но ко­ман­до­вал Ли­гу­рий­ской ар­ми­ей (впо­след­ст­вии груп­пой ар­мий). В ночь с 29 на 30.4.1945 под­пи­сал акт о ка­пи­ту­ля­ции итал. ар­мии. По об­ви­не­нию в гос. из­ме­не в мае 1950 при­го­во­рён к 19 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния, в ав­гу­сте то­го же го­да ам­ни­сти­ро­ван. С 1952 поч. пред. нео­фа­ши­ст­ской пар­тии Итал. со­циа­ль­ное дви­же­ние.

Автор: Токарева Е.В.