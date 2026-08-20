Грациaна декрет (лат. Decretum Gratiani, Decretum)

Грациáна декре`т (лат. Decretum Gratiani, Decretum) — средневековый свод права Католической церкви; часть «Corpus iuris canonici». Предание середины XII в. приписывает создание Г. д. монаху-камальдулу «магистру Грациану», преподававшему церковное право в болонском монастыре Свв. Феликса и Набора; достоверных данных о нем не сохранилось. Г. д. был составлен в несколько этапов: выделяют две авторские редакции (в 1110—1120-х краткая; в 1120—1140-х — расширенная) и дополнения последующих канонистов 2-й половины XII—XIII в. Первоначальное название Г. д. неизвестно: в списках встречаются заголовки «Concordia (или Concordantia) discordantium canonum», «Nova collectio» и др., однако наибольшее распространение получило название «Decretum», ставшее общепринятым уже к концу XII в. Целью составления Г. д. — было согласование противоречащих друг другу канонов. Для устранения противоречий использовался заимствованный из библейской экзегетики так называемый схоластический ­метод. В Г. д. входят отрывки из Священного Писания, сочинений Отцов Церкви, постановлений соборов, пап, фрагменты пенитенциалов, литургических книг Зап. Церкви, а также отрывки из Кодексов Феодосия и сводов Юстиниана, из варварских правд, капитуляриев, постановления германских императоров. Всего в Г. д. содержится 3848 глав-канонов. В официальной римской редакции (т. н. editio Romana 1582 г.) Г. д. разделен на 3 части: 1-я часть из 101 дистинкции-раздела; 2-я часть из 36 causae, подразделяющиеся на quaestiones, 3-е quaestio 33-й сausa представляет собой «Трактат о покаянии» (Tractatus de poenitentia); 3-я часть — это «Трактат об освящении» (Tractatus de consecratione) о регламентации совершения обрядов. Г. д. был удобен для преподавания и стал главным церковно-правовым сводом, изучавшимся в университетах; в 1-й четверти XIII в. была создана ординарная, т. е. общепринятая глосса к нему (Glossa ordinaria), которая изучалась вместе с текстом. Каждый раздел Г. д. начинается с введения, обозначающего правовой вопрос или проблему, затем приводятся главы-каноны «за» и «против» с комментариями (т. н. «Dicta Gratiani») и аргументированное решение (rubricae, paragraphi). 166 глав и глосс, а также Distinctio 73 (так называемое paleae) были добавлены в текст учеником Грациана, первым комментатором Г. д. (декретистом) Паукапалеей (Paucapalea). Известно более 600 списков и более 200 раннепечатных изданий Г. д. Г. д. не был офицальным сводом церковных законов; действующую силу имели лишь входившие в его состав отдельные каноны. В конце XII в. он получил папское признание de facto путем ссылок на Г. д. в декреталиях. В XVI в. Г. д. был отредактирован и в 1582 стал главной частью официального собрания законов Католиче­ской церкви «Cоrpus iuris canonici», действовавшего до 1917. В отличие от других сводов, в Г. д. не рассматривались богословские вопросы. Новый подход привел к разделению во 2-й половине XII в. преподавания теологии и канонического права и формированию двух самостоятельных дисциплин. Г. д. внес большой вклад в рецепцию римского права в средневековом церковном и светском праве, обусловив легалистский характер церковной юриспруденции. Изд.: Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum. R., 1582; Corpus iuris canonici / Ed. E. A. Friedberg. Lipsiae, 1879—1881. Pars. 1: Decretum Gratiani. 1879. Ист.: Gratiani Decretum: La tradition en ancien français du Décret de Gratien / éd. L. Löfstedt. Helsinki, 1992—2001. (Comment. humanarum litterarum; 95, 99, 105, 110, 117); The Treatise on Laws: Decretum DD. 1—20 / Transl. A. Thompson, J. Gordley. Washington, D.C., 1993. (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law; 2); Иоанн Грациан. Согласование несогласных канонов («Декрет») / Пер. и прим.: Н. Ф. Усков // Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. 2: Европа V—XVII вв. М., 1999. С. 240—274. Лит.: Казбекова Е. В. Грациан // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 302—305; Maassen F. Paucapalea: Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des Canonischen Rechts im Mittelalter // Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Classe. Wien, 1859. Bd. 31. S. 449—516; Gillmann F. Einteilung und System des Gratianischen Dekrets nach den alten Dekretglossatoren bis Johannes Teutonikus einschließlich // Archiv für katholisches Kirchenrecht. Bd. 106. Mainz, 1926. S. 472—574; Kuttner S. Research on Gratian: Acta and Agenda // Proceedings of the 7th International Congress. of Medieval Canon Law. Cambridge, 1984 / Ed. P. Linehan. Vatican, 1988. P. 3—26; Will E. Decreti Gratiani Incunabula: Beschreibendes Gesamtverzeichnis der Wiegendrucke des Gratianischen Dekretes // Studia Gratiana. 1959. Vol. 6. P. 1—280; Chodorow S. Christian Political Theory and Church Politics in the Mid-Twelfth Century: The Ecclesiology of Gratian’s Decretum. Berkeley, 1972; Noonan J. T. Gratian Slept Here: The Changing Identity of the Father of the Systematic Study of Canon Law // Traditio. Vol. 35. New York, 1979. P. 145—172; Wortkonkordanz zum Decretum Gratiani / Bearb. von T. Reuter, G. Silagi. 5 Bde. (Monumentae Germaniae Historica. Hilfsmittel; 10). München, 1990; Weigand R. Die Glossen zum Dekret Gratians: Stud. zu d. Frühen Glossen u. Glossenkompilationen. 4 Bde (Studia Gratiana; 25—26). Roma, 1991—1992; Idem. Glossatoren des Dekrets Gratians. Goldbach, 1997. (Bibliotheca eruditorum; 18); Winroth A. The Making of Gratian’s Decretum. Cambridge, 2000; Larson A. A. Early Stages of Gratian’s Decretum and the Second Lateran Council: A Reconsideration // Bulletin of Medieval Canon Law. Vol. 27. N. S. Roma, 2007. P. 21—56; Pennington K. The Biography of Gratian, the Father of Canon Law // Villanova Law Review. Vol. 4. 2014. P. 679—706.