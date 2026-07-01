ГРАЦИАНА ДЕКРЕТ 1140

ГРАЦИА́НА ДЕКРЕ́Т 1140, со­б­ра­ние цер­ков­ных оп­ре­де­ле­ний и пра­вил с ком­мента­рия­ми, под­го­тов­лен­ное бо­лон­ским мо­на­хом Гра­циа­ном и на­зван­ное им «Concordia discordantium canonum» («Со­гла­со­ва­ние не­со­гла­с­ных ка­но­нов»). Впо­след­ст­вии был на­зван «Дек­ре­том Гра­циа­на».

Гра­ци­ан со­брал Пра­ви­ла апо­сто­лов, по­ста­нов­ле­ния Все­лен­ских и По­ме­ст­ных со­бо­ров, По­ме­ст­ных со­бо­ров Зап. церк­ви, под­лин­ные и под­лож­ные пап­ские дек­ре­та­лии, от­рыв­ки из тво­ре­ний от­цов Церк­ви, из пе­ни­тен­циа­лий, из­вле­че­ния из «Кор­пу­са» Юс­ти­ниа­на и из франк­ских ка­пи­ту­ля­ри­ев. При по­мо­щи схо­ла­стич. приё­мов Гра­ци­ан до­ка­зы­вал не­про­ти­во­ре­чи­вость про­ти­во­ре­ча­щих, на пер­вый взгляд, друг дру­гу пра­во­вых норм, за­клю­чён­ных в раз­ных ис­точ­ни­ках; сам фор­му­ли­ро­вал те или иные цер­ков­но-пра­во­вые нор­мы, а ка­но­ны, пап­ские дек­ре­та­лии и др. ис­точ­ни­ки при­вле­кал как ар­гу­мен­ты для обос­но­ва­ния сво­их фор­мул – т. н. dicta Gratiani (ска­зан­ное Гра­циа­ном).

Дек­рет раз­де­лён на 3 час­ти: в 1-й го­во­ри­лось об ис­точ­ни­ках цер­ков­но­го пра­ва, о свя­щен­ных ли­цах и долж­но­стях; 2-я часть со­дер­жа­ла уче­ние о цер­ков­ном су­де, о бра­ке и о по­кая­нии; в 3-й час­ти из­ла­га­лись тре­бо­ва­ния к со­вер­ше­нию цер­ков­ных та­инств и бо­го­слу­же­ния и ком­мен­та­рии к ним.

Г. д. стал уни­вер­саль­ным ис­точ­ни­ком канонического права и об­раз­цом для позд­ней­ших за­ко­но­дат. ак­тов – пап­ских дек­ре­та­лий (бул­лы и бре­ве) и по­ста­нов­ле­ний со­бо­ров. По­сле опуб­ли­ко­ва­ния Г. д. всё пред­ше­ст­вую­щее ему цер­ков­ное пра­во ста­ло име­но­вать­ся «ста­рым пра­вом».

В 16 в. Г. д. был объ­е­ди­нён со сбор­ни­ка­ми пап­ских дек­ре­та­лий в Свод ка­но­нич. пра­ва (Corpus juris canonici). Свод яв­лял­ся важ­ней­шим со­б­ра­ни­ем цер­ков­ных за­ко­нов и осн. ис­точ­ни­ком ка­но­нич. пра­ва вплоть до 1917, ко­гда был при­нят но­вый Ко­декс ка­но­нич. пра­ва.

Автор статьи: Графский В.Г.

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