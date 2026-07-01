ГРАЦИАНА ДЕКРЕТ 1140
ГРАЦИА́НА ДЕКРЕ́Т 1140, собрание церковных определений и правил с комментариями, подготовленное болонским монахом Грацианом и названное им «Concordia discordantium canonum» («Согласование несогласных канонов»). Впоследствии был назван «Декретом Грациана».
Грациан собрал Правила апостолов, постановления Вселенских и Поместных соборов, Поместных соборов Зап. церкви, подлинные и подложные папские декреталии, отрывки из творений отцов Церкви, из пенитенциалий, извлечения из «Корпуса» Юстиниана и из франкских капитуляриев. При помощи схоластич. приёмов Грациан доказывал непротиворечивость противоречащих, на первый взгляд, друг другу правовых норм, заключённых в разных источниках; сам формулировал те или иные церковно-правовые нормы, а каноны, папские декреталии и др. источники привлекал как аргументы для обоснования своих формул – т. н. dicta Gratiani (сказанное Грацианом).
Декрет разделён на 3 части: в 1-й говорилось об источниках церковного права, о священных лицах и должностях; 2-я часть содержала учение о церковном суде, о браке и о покаянии; в 3-й части излагались требования к совершению церковных таинств и богослужения и комментарии к ним.
Г. д. стал универсальным источником канонического права и образцом для позднейших законодат. актов – папских декреталий (буллы и бреве) и постановлений соборов. После опубликования Г. д. всё предшествующее ему церковное право стало именоваться «старым правом».
В 16 в. Г. д. был объединён со сборниками папских декреталий в Свод канонич. права (Corpus juris canonici). Свод являлся важнейшим собранием церковных законов и осн. источником канонич. права вплоть до 1917, когда был принят новый Кодекс канонич. права.
Автор статьи: Графский В.Г.