Грациaн, Флавий (лат. Flavius Gratianus) (18.04.359, Сирмий ‒ 25.08.383, Лугдун, совр. Лион)
Грациáн, Флавий (лат. Flavius Gratianus) (18.04.359, Сирмий — 25.08.383, Лугдун, совр. Лион) — римский император (375—383), старший сын Валентиниана I. В 366 в первый раз стал консулом (избирался консулом 5 раз), 24 августа 367 провозглашен августом и соправителем отца; после его смерти (17 ноября 375) стал управлять Западной Римской империей (одновременно с ним августом на Западе в 375 был провозглашен Валентиниан II, младший сводный брат Г.). После гибели правившего на Востоке Валента (9 августа 378) Г. провозгласил августом Востока и своим соправителем Феодосия I (19 января 379). Посетив Рим (376), Г. обосновался в Августе Тревиров (совр. Трир), откуда продолжал воевать с алеманнами (378), а затем совместно с Феодосием — с готами и аланами в Паннонии (380). Г. был неплохо образован, в первые годы находился под влиянием своего учителя Авзония — поэта и придворного, позже префекта претория, а после 378 — медиоланского епископа Амвросия, посвятившего Г. свои сочинения «О вере» и «О святом духе», и Феодосия. Оставив политику веротерпимости, Г. в последние годы предпринял решительные шаги в религиозной сфере: издал закон, направленный против ересей, прежде всего арианства (см. Арий) и донатизма (379), прекратил государственное финансирование традиционных римских культов, лишил языческие храмы всех привилегий, повелел удалить алтарь Победы из курии, где заседал римский сенат (382). Г. первым из римских императоров отказался от титула верховного понтифика. В 383 Г. был убит в Галлии, после того как его войска перешли на сторону узурпатора Магна Максима. Лит.: Казаков М. М. Епископ и империя: Амвросий Медиоланский и Римская империя в IV в. Смоленск, 1995; Cameron A. Last Pagans of Rome. Oxford — New York, 2011.