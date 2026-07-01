ГРАЦИАН, ФЛАВИЙ (лат. Flavius Gratianus)

Император западной части Римской империи (375-383 гг.), сын Валентиниана I .

В 367 г. во время болезни отца провозглашен августом и соправителем, в 368 г. принимал участие в войне с германцами. После смерти Валентиниана I 13 ноября 375 г. стал императором, 22 ноября 375 г. в Паннонии был провозглашен императором его сводный брат Валентиниан II , и Запад был разделен на зоны влияния: Грациан управлял Галлией, Испанией и Британией, Валентиниан – Италией, Иллириком и Африкой. В первой половине 378 г. сражается с аламаннами и лентиензами. Эти кампнии не позволили Грациану оказать военную помощь Валенту , что привело к к поражению его сил в битве при Адрианополе 9 августа 378 г.

После гибели Валента Грациан назначил военачальника Феодосия (будущего Феодосия I Великого) императором восточной части империи. В 379 г. переносит свою столицу из Тревира в Медиолан, где знакомится и подпадает под влияние Амвросия Медиоланского. Он стал ревностным приверженцем никейского христианства, принял ряд антиязыческих и антиеретических законов. Особо значимым в его религиозной политике стало удаление алтаря Победы из здания курии в 381 г. В 383 г. римский полководец Магн Максим был провозглашен императором соладатами в Британии и переправился в Галлию; Грациан погиб при подавлении его мятежа.

Иллюстрации :

Бюст Грациана. Мрамор. Трир.

Золотая монета (солид) Грациана.

Исторические источники :

Аммиан Марцеллин. Римская история;

Зосим. Новая история;

Сократ Схоластик. Церковная история;

Орозий. История против язычников.