ГРАЧЁВА Екатерина Константиновна
Российский педагог-дефектолог, монахиня в миру.
Почти 40 лет своей жизни посвятила заботе о детях с тяжёлыми физич. и психич. недостатками, первой в России занималась обучением слепоглухонемых. С 1894 возглавляла приют «Братства во имя Царицы Небесной» для слабоумных и эпилептиков, основанный в том же году в С.-Петербурге архим. Игнатием (давала воспитанникам элементарные знания и навыки). В 1898 открыла школу при приюте. В 1900 добилась учреждения благотворит. организации для оказания помощи слабоумным. В том же году организовала курсы для подготовки сестёр-нянь для работы с детьми-инвалидами. По инициативе Г. и при её участии в нач. 20 в. были открыты приюты в Москве, под С.-Петербургом (Полюстрово, Райвола), в Курской и Вятской губерниях. Сотрудничала с В. М. Бехтеревым, В. А. Гиляровским, А. Ф. Лазурским и др. В 1918–1920 преподавала на Петрогр. курсах по подготовке педагогов-дефектологов. Создала эффективную методику воспитания и социализации ребёнка с огранич. интеллектуальными возможностями, заложила основы руководства чтением глубокоотсталого ребёнка