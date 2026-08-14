ГРАЧЁВА Екатерина Константиновна

Российский пе­да­гог-де­фек­то­лог, мо­на­хи­ня в ми­ру.

Поч­ти 40 лет сво­ей жиз­ни по­свя­ти­ла за­бо­те о де­тях с тя­жё­лы­ми фи­зич. и пси­хич. не­дос­тат­ка­ми, пер­вой в Рос­сии за­ни­ма­лась обу­че­ни­ем сле­пог­лу­хо­не­мых. С 1894 воз­глав­ля­ла при­ют «Брат­ст­ва во имя Ца­ри­цы Не­бес­ной» для сла­бо­ум­ных и эпи­леп­ти­ков, ос­но­ван­ный в том же го­ду в С.-Пе­тер­бур­ге ар­хим. Иг­на­тием (да­ва­ла вос­пи­тан­ни­кам эле­мен­тар­ные зна­ния и на­вы­ки). В 1898 от­кры­ла шко­лу при при­юте. В 1900 до­би­лась уч­ре­ж­де­ния бла­го­тво­рит. ор­га­ни­за­ции для ока­за­ния по­мо­щи сла­бо­ум­ным. В том же го­ду ор­га­ни­зо­ва­ла кур­сы для под­го­тов­ки сес­тёр-нянь для ра­бо­ты с деть­ми-ин­ва­ли­да­ми. По ини­циа­ти­ве Г. и при её уча­стии в нач. 20 в. бы­ли от­кры­ты при­юты в Мо­ск­ве, под С.-Пе­тер­бур­гом (По­лю­ст­ро­во, Рай­во­ла), в Кур­ской и Вят­ской гу­бер­ни­ях. Со­труд­ни­ча­ла с В. М. Бех­те­ре­вым, В. А. Ги­ля­ров­ским, А. Ф. Ла­зур­ским и др. В 1918–1920 пре­по­да­ва­ла на Пет­рогр. кур­сах по под­го­тов­ке пе­да­го­гов-де­фек­то­ло­гов . Со­з­да­ла эф­фек­тив­ную ме­то­ди­ку вос­пи­та­ния и со­циа­ли­за­ции ре­бён­ка с ог­ра­нич. ин­тел­лек­ту­аль­ны­ми воз­мож­но­стя­ми, за­ло­жи­ла ос­но­вы ру­ко­вод­ства чте­ни­ем глу­бо­ко­от­ста­ло­го ре­бён­ка