ГРАЧ Эдуард Давидович
Российский скрипач, педагог, народный артист СССР (1991).
В 1953 окончил Моск. конс. по классу А. И. Ямпольского, в 1958 – аспирантуру под рук. Ямпольского и Д. Ф. Ойстраха. 3-я пр. Междунар. конкурса им. М. Лонг – Ж. Тибо в Париже (1955). С 1953 солист Москонцерта, с 1975 – Моск. филармонии. С 1964 играл в фп. трио с Е. В. Малининым и Н. Н. Шаховской. Выступает также как альтист. С 1989 преподаёт в Моск. конс. (с 1990 проф., в 1995–98 зав. кафедрой), на основе своего класса организовал камерный оркестр «Московия», с которым гастролирует в качестве дирижёра. Проводит мастер-классы в России и за рубежом. Инициатор создания и пред. жюри Междунар. конкурса им. А. И. Ямпольского (1996, Дубна; 1999, 2002, Пенза; 2006, Москва).